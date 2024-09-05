Еще больше мотоциклистов на дорогах? Водителям автомобилей разрешат управлять мотоциклами категории A1(7)
С 1 апреля 2025 года в Эстонии вступит в силу поправка к закону о дорожном движении, которая позволит обладателям водительских прав категории B управлять мотоциклами категории А1. Это мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров.
Департамент транспорта Эстонии подтвердил, что с 1 апреля 2025 года в силу вступит поправка к закону о дорожном движении, разрешающая водителям с правами категории B управлять мотоциклами подкатегории A1. Это относится к мотоциклам с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров.
Согласно заявлению управляющей отдела Департамента транспорта Аве Смирнов, нововведение будет касаться тех водителей, у кого стаж вождения категории B составляет не менее двух лет. Кроме того, они должны будут пройти специальную подготовку, данные о которой будут внесены в реестр.
По словам Ханно Велта, владельца крупнейшего в Эстонии дилерского центра по продаже мототехники Velt Motocenter, речь идет о долгожданном и одном из самых важных для мотоциклистов изменении закона со времен восстановления независимости.
„В большинстве европейских стран, а также в соседних Латвии и Литве подобные правила действуют уже давно. Необходимо будет пройти подготовительный курс езды на мотоцикле. О том, какими будут условия и объем этого курса дополнительного обучения, сейчас пока еще ничего не известно“, – продолжил Велт.
По словам Ханно Велта, дополнительное обучение – это разумное требование, чтобы получить основы вождения мотоцикла и научиться чувствовать его. „Поскольку у человека фактически уже есть водительские права и он является полноправным участником движения, вполне достаточно занятий на площадке и курса вождения, нет смысла проходить всю автошколу с нуля, как раньше“, – сказал Велт.
По мнению Ханно Велта, самым важным преимуществом принятой поправки к закону является повышение безопасности дорожного движения. „Сейчас в Эстонии, имея права на управление мопедом или автомобилем, можно управлять скутером, максимальная скорость которого не превышает 45 километров в час. Поскольку основная скорость движения в городах 50 километров в час, ездить в городе на более медленном транспортном средстве просто опасно, что уж говорить о шоссе. Если в будущем, имея водительские права категории В, можно будет управлять транспортным средством категории А1, то есть, ездить и на мотоцикле с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, то вместо скутеров с объёмом 50 кубических сантиметров люди будут покупать и использовать более мощные машины, которые уже не будут замедлять других участников движения, что безопаснее для водителей двухколесного транспорта“, — добавил Велт.
„Сейчас многие приобретают мопеды объёмом 50 кубиков именно потому, что в случае 125 кубиков надо снова идти в автошколу и получать новые права. Новый закон, безусловно, увеличит продажи 125-кубовых мотоциклов, а на 50-кубовых по-прежнему будут ездить главным образом молодые люди. На самом деле, мотоцикл или скутер с двигателем объёмом 125 куб. см является хорошим повседневным транспортным средством, доступным по цене и простым в управлении, а также дающим первые настоящие ощущения от управления мотоциклом. Кроме того, в Таллинне в открытых зонах платной парковки двухколёсные транспортные средства можно парковать бесплатно“, – сказал Велт.
„Без сомнения, после вступления в силу нового закона на наших улицах станет намного больше мотоциклов, интерес к ним, а также мотокультура станут быстро развиваться“, – добавил Велт.
Инструктор по вождению Евгений из автошколы Divesar обучал на категорию А в течение трех лет. Он считает, что нововведение едва ли будет востребовано среди водителей. По его словам, „А1 – очень странная подкатегория“, и в его практике никто не сдавал экзамен на эту категорию. „Молодым поначалу достаточно мопеда, а потом они сразу сдают на А2 (Мотоцикл с мощностью двигателя до 35 кВт – прим. ред.). Те, кто повзрослее, ждут и сдают сразу на А2. За три года преподавания у меня никто не сдавал на А1“, – пояснил он RusDelfi.
Евгений считает, что предложенное нововведение связано с попыткой упростить процедуры. „Вроде, в законе категория есть, но на нее никто не сдает. Куда ее девать? Забыть про нее тоже нельзя. Поэтому дают автоматом тем, у кого уже есть B категория“, – отметил инструктор. Это, по его мнению, сделано для того, чтобы не загружать систему и избавить от необходимости проведения дополнительных экзаменов, теоретических занятий и привлечения инспекторов.
Таким образом, считает Евгений, нововведение, вряд ли повлияет на количество водителей, использующих мотоциклы категории А1.
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