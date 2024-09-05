Еще больше мотоциклистов на дорогах? Водителям автомобилей разрешат управлять мотоциклами категории A1

Департамент транспорта Эстонии подтвердил, что с 1 апреля 2025 года в силу вступит поправка к закону о дорожном движении, разрешающая водителям с правами категории B управлять мотоциклами подкатегории A1 . Это относится к мотоциклам с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров.

Согласно заявлению управляющей отдела Департамента транспорта Аве Смирнов, нововведение будет касаться тех водителей, у кого стаж вождения категории B составляет не менее двух лет. Кроме того, они должны будут пройти специальную подготовку, данные о которой будут внесены в реестр.

По словам Ханно Велта, владельца крупнейшего в Эстонии дилерского центра по продаже мототехники Velt Motocenter, речь идет о долгожданном и одном из самых важных для мотоциклистов изменении закона со времен восстановления независимости.

„В большинстве европейских стран, а также в соседних Латвии и Литве подобные правила действуют уже давно. Необходимо будет пройти подготовительный курс езды на мотоцикле. О том, какими будут условия и объем этого курса дополнительного обучения, сейчас пока еще ничего не известно“, – продолжил Велт.

По словам Ханно Велта, дополнительное обучение – это разумное требование, чтобы получить основы вождения мотоцикла и научиться чувствовать его. „Поскольку у человека фактически уже есть водительские права и он является полноправным участником движения, вполне достаточно занятий на площадке и курса вождения, нет смысла проходить всю автошколу с нуля, как раньше“, – сказал Велт.