ПОДКАСТ | Раймонд Кальюлайд: именно центристы привели Каю Каллас к власти

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Раймонд Кальюлайд вышел из Центристской партии и присоединился к социал-демократам еще до того, как это стало мейнстримом. В 2019 году после формирования коалиции центристов, EKRE и Isamaa Кальюлайд покинул партию в качестве протеста из-за сотрудничества с консерваторами. В 2024 году Владимир Свет и Юлианна Юрченко последовали его примеру, но есть разница - Кальюлайду в свое время рабочее место не предложили. Переход из одной партии в другую положительно повлиял на карьеру политика?

„Друзья-центристы очень старались объяснить, что были другие причины моего ухода. Мне ничего не предлагали. Соцдемы тогда были в похожей ситуации, как сейчас центристы - они были в безнадежной оппозиции. Рейтинг у центристов был намного выше, чем у социал-демократов, - говорит Кальюлайд. - Юлианна была моим заместителем в управе Пыхья-Таллинна, я ей первой предложил прийти ко мне работать. Люди хотят заниматься политикой, у них есть амбиции. Это похвально. Может, со стороны выглядит, что человек меняет убеждения ради рабочего места. Но я вспоминаю, как от социал-демократов к центристам ушла Анастасия Коваленко. Мы ей подарили цветы в знак сотрудничества, которое у нас было. Михаил Кылварт же называл Юрченко продажной, это многое говорит о внутренней культуре в партии“.

Многие сравнивает стиль правления Кылварта с временами Эдгара Сависаара. Сами центристы заявляют, что возвращаются к своим корням и будут вести более консервативную политику. Кальюлайд долгие годы работал и дружил с Сависааром. Может ли он найти такое сходство? „На самом деле, мне очень скучно говорить на эту тему. Я смотрю на этих бедных людей в парламенте, сколько их осталось? 5, 6 или 7 человек? (у центристской фракции 7 депутатов - прим. ред.). Да и вообще, сравнивать Сависаара с Кылвартом... Сависаар был первым премьер-министром Эстонии после восстановления независимости. Он участвовал в мировой политике. Тут даже не с чем сравнить“, - считает Раймонд Кальюлайд.