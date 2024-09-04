Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады-2012 за допинг

Срок дисквалификации 49-летней Томашовой, которая уже давно завершила карьеру, отсчитывается с 3 сентября. Кроме того, аннулированы результаты россиянки с 21 июня 2012 по 3 января 2015 года, передает РБК.

Из-за этого она лишилась серебра Олимпиады-2012 в беге на 1500 м. Томашова в Лондоне стала четвертой, но после дальнейших дисквалификаций двух турецких спортсменок за допинг поднялась на второе место.

Томашову и еще нескольких российских легкоатлеток после разбирательства в CAS в 2009 году дисквалифицировали на два года и девять месяцев также за нарушение антидопинговых правил. После завершения отстранения Томашова вернулась в спорт и смогла отобраться на Игры-2012.

Томашова является серебряным призером Олимпиады 2004 года в Афинах в беге на 1500 м, двукратной чемпионкой мира на этой же дистанции.

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