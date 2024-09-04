Трактор оставил мальчика без рук. Он не сдался и стал чемпионом Игр-2024

Для 27-летнего спортсмена — успех. В Токио-2020 он был лишь третьим, но за новый цикл успел подготовиться и стать значительно сильнее.

В списке побед Бозтеке теперь не хватает только золота ЧМ. На данный момент у него два серебра и две бронзы. На Евро у спортсмена все хорошо — три победы и одно второе место.

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Жизненная история Махмута не самая легкая.

До 11 лет он рос обычным мальчиком, а потом все изменилось. Во время работы в саду с фисташками его руки попали в хвостовую часть трактора. В больницу мальчика госпитализировали на 3,5 месяца.

Врачи провели частичную ампутацию рук, а ткани, взятые с ног, позволили частично восстановить то, что осталось от верхних конечностей. Для этого потребовалось 15 операций.

Восстановление заняло у турка целый год. Бозтеке все это время был прикован к постели. Когда реабилитация подошла к концу, будущий чемпион научился выполнять повседневные вещи ногами.

С тхэквондо его познакомили в спортзале провинциального управления молодежи и спорта в его районе. Его физиотерапевт сказал: „Ты хорошо используешь ноги, я думаю, ты можешь заниматься тхэквондо“. Так и началась профессиональная карьера Махмута.

„Благодаря моим успехам в тхэквондо, с которым я познакомился, ко мне пришла уверенность в себе. Когда ты добиваешься успеха, то находишь положение в общественной жизни. Люди уважают тебя, твой круг друзей расширяется. И с точки зрения самообороны тхэквондо мне многое дало“, — признавался Бозтеке aa.com.tr.

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