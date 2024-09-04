Россия нанесла ракетный удар по центру Кривого Рога

Российская ракета в среду, 4 сентября, попала в объект инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

„Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадало более 10 многоэтажек. Сейчас, слава Богу, все живы“, - написал он. Викул указал, что в результате атаки пострадали пять человек, однако их состояние не тяжелое.

Со своей стороны глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак уточнил в Telegram, что среди пострадавших - женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина и 10-летняя девочка. „Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома“, - говорится в его посте.

По сведениям Лысака, в результате удара РФ в Кривом Роге был поврежден отель: „Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи“. Кроме того, в нескольких многоэтажках выбило стекла. „Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Изуродованы аптека и магазины“, - добавил Сергей Лысак.

Также в ночь на 4 сентября ВС РФ нанесли удар с использованием дронов-камикадзе по Марганецкой общине на Никопольщине, сообщает руководитель областной ОВА. „Какой ущерб нанес враг, выясняют спасатели. Главное, что не задело людей“, - сказано в посте Лысака.

Воздушная атака России на Львов

В ночь на 4 сентября Россия совершила также воздушную атаку на Львов с использованием ракет и БПЛА. По состоянию на 9.00 по местному времени было известно о пяти жертвах и как минимум 35 пострадавших.

На фоне атаки РФ на запад Украины Польша поднимала в воздух боевую авиацию.

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