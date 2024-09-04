„Вы не в курсе, что именно военные занимаются мародерством?“ Почему жители российского приграничья боятся покидать свои дома
Жители прифронтовых городов и сел Курской области не хотят эвакуироваться в более безопасные места, опасаясь в том числе и того, что их дома разграбят российские же военнослужащие. На мародерство в прифронтовых территориях люди жалуются очень осторожно, боясь обвинений в дискредитации армии. BBC News Русская служба поговорила с несколькими пострадавшими.
У Андрея из Москвы (имя изменено из соображений безопасности) в приграничном Глушково Курской области до недавнего времени проживала теща, а после ее смерти там остался жить брат его жены. „Я 18 августа въехал в Глушково уже по дырявому от „Хаймарсов“ мосту. Спросил у военных, сколько у меня есть времени на выезд. Они на меня посмотрели взглядом удивленным и сказали, что могу хоть вообще не уезжать“, — рассказывает он.
После того как украинская армия заняла Суджу, а авиация разрушила мосты через реку Сейм, Глушковский район оказался фактически отрезан от большой России. Сохраняется угроза того, что его займет ВСУ. Тем не менее местные жители не спешат эвакуироваться на более безопасные территории, говорит Андрей.
„Я объехал весь поселок. Людей очень много. Собаки лают, куры голодные кудахчут. Окна магазинов разбиты. Никакой эвакуации не было! В первую очередь оттуда свалило все руководство“, — описывает он ситуацию в поселке.
Официальные власти дают разные данные о количестве покинувших свои дома жителей: вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тысяч человек, а врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом Путиным рассказывал уже о 133 тысячах эвакуированных. На расхождения обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.
Местные жители не хотят бросать свое хозяйство и имущество, не планирует покидать Глушково и брат жены Андрея, чтобы все оставленное не было разграблено. На вопрос, почему военные не борются с мародерством, Андрей отвечает: „Хороший вопрос. Вы не в курсе, что именно военные занимаются мародерством?“ Затем уточняет: „Я никогда не распространяю украинскую пропаганду. Но точно знаю даже те магазины, которые ограбили военные“.
23 августе телеграм-канал „Пепел. Курск“ опубликовал видеозапись, на которой трое российских военнослужащих грабят склад Wildberries в селе Званное Глушковского района. Несколькими днями ранее двое военных из Чеченской Республики ограбили магазин сотовой связи „Мегафон“ в самом Глушково.
Известный z-блогер Роман Алехин, назначенный недавно советником врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, утверждал тогда, что виновных оперативно нашли и задержали, а также предлагал радикально решать проблему мародерства: „Обращусь ко всем мудакам, кто носит военную форму и позволяет себе мародерить мирных и тем более свое же население в приграничье, которое с первых дней СВО готовило еду, одевало и обувало, мыло и стирало для военных: вы конченые мрази и единственная мера для вас — это смерть“, — написал он своем телеграм-канале.
Типичный пост в пабликах российских приграничных населенных пунктов выглядит сейчас так:
Комментаторы делятся на две группы: одни обвиняют авторов постов о мародерстве в работе на „украинское ЦИПСО“ (название 72-го центра Сил специальных операций ВСУ — ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций) — стало именем нарицательным в российских провоенных телеграм-каналах). Пользователи также интересуются, почему сообщения анонимные. Другие отвечают им, что „в наше время писать что-то опасно для здоровья“. В пабликах жители рассказывают о случаях мародерства в соседних населенных пунктах — Ржаве, Мордке, Высоком. Люди жалуются, что при попытках заявить о мародерстве в полицию получают оттуда ответы: невозможно доказать, что их дома вскрыли именно военные, а не они сами или их соседи.
Один из жителей поселка Коренево Курской области начал собирать с соседей фото- и видеосвидетельства ограбления их домов, что попробовать потом подать коллективный иск о потере имущества.
„Адреса, на которых мародерство происходило. Большое Солдатское, Коренево, Глушково. Мы пытаемся выходить на серьезных людей, чтобы как-то решить этот вопрос“, — рассказал он Би-би-си (из соображений безопасности он попросил не называть его имя). На вопрос, не боится ли он обвинений в дискредитации армии, собеседник Би-би-си ответил: „Я так понимаю, высшие военные чины хотят все это переквалифицировать. Говорят, что будут на соседей скидывать, что это они этой херней занимались и ушли. Либо на украинцев будут сваливать. Тут нет никакой дискредитации. Если кто-то снял фото и видео, как этим занимаются военные, я просто сообщу о фактах, что там происходит“.
Есть и пострадавшие, которые опасаются, что жалобы на военных могут привести именно к таким последствиям: „Я патриот своей Родины, никому ничего говорить не собираюсь“, — написала Би-би-си одна из женщин, ранее жаловавшаяся в городском паблике на то, что ее дом в ее отсутствие взломали. А жительница села Колычевка Курской области ответила так: „Приезжайте, чтобы все своими глазами увидеть. Я не даю комментарии“.
Когда военнослужащие российской армии в первые месяцы войны аналогичным образом мародерствовали в украинских городах и селах, отправляя потом награбленную бытовую технику себе домой, российские власти называли это фейком и никак не комментировали.
Жалобы жителей Курской области местные власти тоже не комментируют, тем более что в регионе в эти дни идет досрочное голосование на выборах губернатора, по итогам которых Алексей Смирнов должен избавиться от приставки „временно исполняющий обязанности“. Неделю назад Смирнов говорил в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева, что в Курской области якобы „мародеров нет“.
Государственное агентство „РИА Новости“, в свою очередь, утверждало со ссылкой на местных жителей, что в населенных пунктах Курской области, которые ВСУ не взяли под свой контроль, мародерством занимаются украинские военные, переодевшись в форму российских солдат.
Ноль приговоров за мародерство
В сентябре 2022 года, спустя полгода после начала российского вторжения в Украину, депутаты Государственной думы дополнили российский Уголовный кодекс статьей 356.1 „Мародерство“. Поправку, которая ввела новый состав преступления, законодатели вписали во втором чтении к совсем другому законопроекту и приняли без обсуждений. Наказание по статье о мародерстве — до 15 лет колонии.
Мародерством, согласно УК РФ, считается незаконное изъятие или использование чужого имущества в военное время — если это не было связано „с вынужденной необходимостью“. Статья сформулирована таким образом, чтобы награбленное не вывозили машинами, но, например, кража продуктов из магазина или у населения могла бы считаться „вынужденной необходимостью“, говорил Би-би-си директор правозащитной группы „Гражданин. Армия. Право“ Сергей Кривенко (он и организация внесены в России в реестр „иностранных агентов“). Появление новой статьи „мародерство“, по его мнению, доказывало, что это масштабное явление в российской армии и власти решили его пресечь.
Однако, согласно официальной статистике „о состоянии судимости в России“ за 2022-й и 2023 годы по статье 356.1 „Мародерство“ не был осужден ни один человек. Статистика за 2024 год еще не опубликована, но в базах судебных решений данных о приговорах за мародерство также нет.
Зато с начала войны суды в России рассмотрели около сотни дел о „фейках“, где фигурировали критические высказывания в интернете о мародерстве — в частности, в Буче.
Впрочем, уголовные дела по статье 356.1 УК о мародерстве в России все же возбуждали и даже направляли в суд. Ростовский гарнизонный военный суд сейчас рассматривает два поступивших туда в мае и июне 2024 года дела в отношении семи военнослужащих, но их фамилии в базе суда скрыты. Еще в июне, по данным „Медиазоны“ (Минюст России считает издание „иноагентом“), на сайте суда были указаны имена обвиняемых: Антон Мурин, Владимир Азаренко, Максим Алиев, Даниил Ведерчик, Евгений Вейнинг, Сергей Леонов и Вадим Хренов.
В тот же суд в октябре 2023-го поступило еще одно, первое в России дело о мародерстве — обвиняемого Руслана Качлавова. „Медиазона“, ссылаясь на открытые данные о военном с такими же фамилией, именем и отчеством, а также посты в соцсетях о его задержании, писала, что обвиняемым в мародерстве в крупном размере мог быть воевавший в Украине и награжденный Путиным медалью Жукова подполковник из Владикавказа Руслан Качлавов. На следующий день после регистрации дела в суде „Медиазона“ узнала, что подсудимый Качлавов находится под домашним арестом. Сейчас в базе Ростовского гарнизонного суда фамилия обвиняемого по этому делу скрыта, при этом указано, что дело было направлено в другой суд по подсудности. На сайте Владикавказского гарнизонного суда дела Качлавова и других дел о мародерстве нет.
Шансы на то, что дела о мародерстве со стороны военных дойдут до приговора и исполнения наказания, минимальны. Летом 2023 года Госдума России приняла закон, позволяющий приостанавливать расследование преступлений военнослужащих по ходатайству их командиров. Если мародер получит на фронте награду, а также после его увольнения из-за ранения или в конце войны его уголовное преследование будет прекращено. Формально это не касается тех, чье дело уже передано в суд — их можно отправить на фронт только после вступления в силу приговора. Но законопроект, устраняющий это ограничение, уже внесен в Госдуму, а на практике оно нарушается и сейчас.
Жители приграничных районов России, которые забирались в покинутые земляками из-за обстрелов квартиры, тоже могут избежать ответственности, заключив контракт с Минобороны и уехав на фронт. Кроме того, суды учитывают, что местные мародеры сами страдают от обстрелов ВСУ. Но если их ловят, то вменяют им не мародерство, а обычную кражу, свидетельствуют приговоры, которые изучила Би-би-си.
Такой приговор вынес суд в Курской области пенсионеру Ивану Быкову из Глушковского района, который ВСУ обстреливают с 2022 года. В ноябре 2022 года пенсионер вскрыл нежилую квартиру и вынес из нее водонагреватель, газовый котел, радиаторы отопления и микроволновку. Суд признал смягчающими обстоятельствами тот факт, что жена пенсионера, находившаяся на его иждивении, „получила при обстреле дома ВСУ ожоги тела 40% и полностью потеряла слух“, а сам подсудимый получил ранение „также при обстрелах со стороны Украины“. Пенсионера приговорили к 160 часам обязательных работ. О мародерстве в решении суда не упоминается.
Единственное публичное упоминание на судебном процессе о фактическом мародерстве в военное время Би-би-си нашла в приговоре Шебекинского суда Белгородской области, вынесенном в феврале 2024 года судимому Сергею Гребенькову. В июне 2023 года, когда жители Шебекино массово эвакуировались из-за обстрелов, Гребеньков с собутыльником разбили стеклопакеты в окне покинутого жилого дома, вынесли телевизор, пылесос и утюг — и, как утверждал Гребеньков, продали за банку самогона.
Гособвинитель Иван Богачев заявил в суде, что это мародерство. Но обвинение по такой статье Гребенькову не предъявлялось — он получил за кражу полтора года исправительных работ. Его собутыльник вскоре после кражи умер, избежав уголовного преследования.
Что говорилось в российских судах о мародерстве в захваченных Россией регионах Украины
Би-би-си также нашла приговор российского суда на оккупированной территории Херсонской области, где мародерство упоминается, но как повод совершить другое преступление. Приговор суд вынес солдату российской армии за убийство мирного жителя оккупированного села Новая Збурьевка в его доме. Убийца заявил в суде, что якобы подозревал хозяина дома в мародерстве. Созданный российскими властями на территории оккупированной Херсонской области гарнизонный суд приговорил солдата к 9 годам колонии.
9 мая 2023 года пьяные рядовые Денис Чернов и Игорь Турко устроили „праздничный салют“ из автоматов Калашникова в палисаднике возле дома 59-летнего Александра Максименко, а затем зашли в дом, якобы „желая приобрести спиртные напитки“. Чернов „заметил большое количество бытовой техники“ в доме и, согласно его показаниям, „начал высказывать претензии“ хозяину дома, что тот якобы „завладел данным имуществом в результате мародерства“. В ответ на возражения, как утверждал Чернов, он выстрелил Александру Максименко в голову и грудь из автомата. Так эта история изложена в решении Южного окружного военного суда, утвердившего приговор в апреле 2024 года.
Иную версию убийства Максименко в январе 2024 года обнародовал офис генерального прокурора Украины. Отдел расследований военных преступлений в Херсонской области возбудил дело и против Чернова, и против Турко. В документе указано, что они служили в воинской части 12676 22-го армейского корпуса береговых войск ВМФ. По версии украинских следователей, 9 мая 2023 года оба военных сначала избили Максименко возле его дома (якобы за то, что его сын, как они предполагали, „вроде бы“ служил в ВСУ), а затем вслед за ним ворвались в дом и застрелили его.
В Украине Чернов и Турко проходят подозреваемыми в жестоком обращении с гражданским населением, совмещенном с умышленным убийством. По международным нормам это военное преступление. В УК РФ тоже есть ст. 356 о таких запрещенных методах ведения войны, но российские суды в отношении российских военных ее не применяют.
О мародерстве, якобы совершенном его жертвами, заявлял в российском суде и осужденный за убийство в Донбассе гражданин Украины Михаил Балабан. Верховный суд самопровозглашенной и оккупированной Россией „ДНР“ приговорил Балабана к 18 годам колонии за взрыв гранаты — согласно приговору, он бросил ее в салон автомобиля, где находились его знакомые (один из них в итоге скончался). Гранаты Балабан забрал с территории компании, где он работал до войны и где дислоцировались военные ДНР.
Балабан в суде утверждал, что потерпевшие, которые жили рядом с линией боевых действий, якобы „вооружались пулеметами, гранатами и занимались мародерством“, в том числе „забирали с погибших ценности, оружие, боеприпасы“. Первый апелляционный суд в Москве признал эти утверждения голословными.
О мародерстве на оккупированной Россией территории „ДНР“ свидетельствовали в суде и бежавшие от войны бывшие ее граждане, которые добивались статуса вынужденных переселенцев (МВД и суд им отказали), обнаружила Би-би-си в решениях Советского суда Брянска: „В городе было массовое мародерство и беззаконие со стороны <данные изъяты> военных“. При этом „ежедневно мирные жители, подвергались обстрелам со стороны украинских военных“. Так суд цитировал совпадающие почти дословно жалобы Романа Сафронова.
Где и со стороны военных какой армии происходило, по версии истцов, „массовое мародерство“, в опубликованном тексте решения скрыто. Но из описания происходившего можно сделать вывод, что речь идет о Мариуполе, который в тот момент обстреливала ВСУ. Следовательно, в самом городе находились российские военные.