„Вы не в курсе, что именно военные занимаются мародерством?“ Почему жители российского приграничья боятся покидать свои дома

Местные жители не хотят бросать свое хозяйство и имущество, не планирует покидать Глушково и брат жены Андрея, чтобы все оставленное не было разграблено. На вопрос, почему военные не борются с мародерством, Андрей отвечает: „Хороший вопрос. Вы не в курсе, что именно военные занимаются мародерством?“ Затем уточняет: „Я никогда не распространяю украинскую пропаганду. Но точно знаю даже те магазины, которые ограбили военные“.

Официальные власти дают разные данные о количестве покинувших свои дома жителей: вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что из опасных районов Курской области эвакуировано 115 тысяч человек, а врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом Путиным рассказывал уже о 133 тысячах эвакуированных. На расхождения обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

„Я объехал весь поселок. Людей очень много. Собаки лают, куры голодные кудахчут. Окна магазинов разбиты. Никакой эвакуации не было! В первую очередь оттуда свалило все руководство“, — описывает он ситуацию в поселке.

После того как украинская армия заняла Суджу, а авиация разрушила мосты через реку Сейм, Глушковский район оказался фактически отрезан от большой России. Сохраняется угроза того, что его займет ВСУ. Тем не менее местные жители не спешат эвакуироваться на более безопасные территории, говорит Андрей.

У Андрея из Москвы (имя изменено из соображений безопасности) в приграничном Глушково Курской области до недавнего времени проживала теща, а после ее смерти там остался жить брат его жены. „Я 18 августа въехал в Глушково уже по дырявому от „Хаймарсов“ мосту. Спросил у военных, сколько у меня есть времени на выезд. Они на меня посмотрели взглядом удивленным и сказали, что могу хоть вообще не уезжать“, — рассказывает он.

„Адреса, на которых мародерство происходило. Большое Солдатское, Коренево, Глушково. Мы пытаемся выходить на серьезных людей, чтобы как-то решить этот вопрос“, — рассказал он Би-би-си (из соображений безопасности он попросил не называть его имя). На вопрос, не боится ли он обвинений в дискредитации армии, собеседник Би-би-си ответил: „Я так понимаю, высшие военные чины хотят все это переквалифицировать. Говорят, что будут на соседей скидывать, что это они этой херней занимались и ушли. Либо на украинцев будут сваливать. Тут нет никакой дискредитации. Если кто-то снял фото и видео, как этим занимаются военные, я просто сообщу о фактах, что там происходит“.

Комментаторы делятся на две группы: одни обвиняют авторов постов о мародерстве в работе на „украинское ЦИПСО“ (название 72-го центра Сил специальных операций ВСУ — ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций) — стало именем нарицательным в российских провоенных телеграм-каналах). Пользователи также интересуются, почему сообщения анонимные. Другие отвечают им, что „в наше время писать что-то опасно для здоровья“. В пабликах жители рассказывают о случаях мародерства в соседних населенных пунктах — Ржаве, Мордке, Высоком. Люди жалуются, что при попытках заявить о мародерстве в полицию получают оттуда ответы: невозможно доказать, что их дома вскрыли именно военные, а не они сами или их соседи.

Известный z-блогер Роман Алехин, назначенный недавно советником врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, утверждал тогда, что виновных оперативно нашли и задержали, а также предлагал радикально решать проблему мародерства: „Обращусь ко всем мудакам, кто носит военную форму и позволяет себе мародерить мирных и тем более свое же население в приграничье, которое с первых дней СВО готовило еду, одевало и обувало, мыло и стирало для военных: вы конченые мрази и единственная мера для вас — это смерть“, — написал он своем телеграм-канале.

Мародерством, согласно УК РФ, считается незаконное изъятие или использование чужого имущества в военное время — если это не было связано „с вынужденной необходимостью“. Статья сформулирована таким образом, чтобы награбленное не вывозили машинами, но, например, кража продуктов из магазина или у населения могла бы считаться „вынужденной необходимостью“, говорил Би-би-си директор правозащитной группы „Гражданин. Армия. Право“ Сергей Кривенко (он и организация внесены в России в реестр „иностранных агентов“). Появление новой статьи „мародерство“, по его мнению, доказывало, что это масштабное явление в российской армии и власти решили его пресечь.

В сентябре 2022 года, спустя полгода после начала российского вторжения в Украину, депутаты Государственной думы дополнили российский Уголовный кодекс статьей 356.1 „Мародерство“. Поправку, которая ввела новый состав преступления, законодатели вписали во втором чтении к совсем другому законопроекту и приняли без обсуждений. Наказание по статье о мародерстве — до 15 лет колонии.

Государственное агентство „РИА Новости“, в свою очередь, утверждало со ссылкой на местных жителей, что в населенных пунктах Курской области, которые ВСУ не взяли под свой контроль, мародерством занимаются украинские военные, переодевшись в форму российских солдат.

Жалобы жителей Курской области местные власти тоже не комментируют, тем более что в регионе в эти дни идет досрочное голосование на выборах губернатора, по итогам которых Алексей Смирнов должен избавиться от приставки „временно исполняющий обязанности“. Неделю назад Смирнов говорил в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева, что в Курской области якобы „мародеров нет“.

Когда военнослужащие российской армии в первые месяцы войны аналогичным образом мародерствовали в украинских городах и селах, отправляя потом награбленную бытовую технику себе домой, российские власти называли это фейком и никак не комментировали.

Есть и пострадавшие, которые опасаются, что жалобы на военных могут привести именно к таким последствиям: „Я патриот своей Родины, никому ничего говорить не собираюсь“, — написала Би-би-си одна из женщин, ранее жаловавшаяся в городском паблике на то, что ее дом в ее отсутствие взломали. А жительница села Колычевка Курской области ответила так: „Приезжайте, чтобы все своими глазами увидеть. Я не даю комментарии“.

Однако, согласно официальной статистике „о состоянии судимости в России“ за 2022-й и 2023 годы по статье 356.1 „Мародерство“ не был осужден ни один человек. Статистика за 2024 год еще не опубликована, но в базах судебных решений данных о приговорах за мародерство также нет.

Зато с начала войны суды в России рассмотрели около сотни дел о „фейках“, где фигурировали критические высказывания в интернете о мародерстве — в частности, в Буче.

Впрочем, уголовные дела по статье 356.1 УК о мародерстве в России все же возбуждали и даже направляли в суд. Ростовский гарнизонный военный суд сейчас рассматривает два поступивших туда в мае и июне 2024 года дела в отношении семи военнослужащих, но их фамилии в базе суда скрыты. Еще в июне, по данным „Медиазоны“ (Минюст России считает издание „иноагентом“), на сайте суда были указаны имена обвиняемых: Антон Мурин, Владимир Азаренко, Максим Алиев, Даниил Ведерчик, Евгений Вейнинг, Сергей Леонов и Вадим Хренов.

В тот же суд в октябре 2023-го поступило еще одно, первое в России дело о мародерстве — обвиняемого Руслана Качлавова. „Медиазона“, ссылаясь на открытые данные о военном с такими же фамилией, именем и отчеством, а также посты в соцсетях о его задержании, писала, что обвиняемым в мародерстве в крупном размере мог быть воевавший в Украине и награжденный Путиным медалью Жукова подполковник из Владикавказа Руслан Качлавов. На следующий день после регистрации дела в суде „Медиазона“ узнала, что подсудимый Качлавов находится под домашним арестом. Сейчас в базе Ростовского гарнизонного суда фамилия обвиняемого по этому делу скрыта, при этом указано, что дело было направлено в другой суд по подсудности. На сайте Владикавказского гарнизонного суда дела Качлавова и других дел о мародерстве нет.