Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку

Сам Кулеба свою отставку не комментировал. Какую должность он займет после увольнения, не уточняется.

Кулеба занимал пост министра иностранных дел с марта 2020 года. О его возможной отставке накануне сообщила „Украинская правда“ со ссылкой на источники. О причинах этого решения издание не сообщало. Наиболее вероятной заменой Кулебе „Украинская правда“ называла первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу.

По данным источников „Украинской правды“, в украинском правительстве готовятся и другие увольнения. Об этом же сообщил глава парламентской фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия, написавший 3 сентября, что „завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра — день назначений“. По его словам, изменения коснутся около половины штатной численности кабинета министров.

3 сентября в отставку подали три министра и два вице-премьера: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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