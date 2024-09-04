Зеленский: ВСУ не планируют уходить из Курской области

По его словам, удержание территорий — это часть „плана для победы“. При этом президент Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев не намерен аннексировать захваченные территории.

„Нам не нужна их земля. Мы не хотим приносить туда украинский образ жизни“, — сказал Зеленский.

При этом президент Украины отказался отвечать на вопрос, планируют ли ВСУ захватить другие населенные пункты в РФ.

ВСУ начали операцию в Курской области в середине августа. По состоянию на начало сентября под контролем украинских военных находится более тысячи квадратных километров территории РФ.

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