Зеленский: ВСУ не планируют уходить из Курской области
Украина планирует продолжать оставаться на захваченных территориях Курской области на протяжении неопределенного периода времени, заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC. Об этом пишет „Медуза“.
По его словам, удержание территорий — это часть „плана для победы“. При этом президент Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев не намерен аннексировать захваченные территории.
„Нам не нужна их земля. Мы не хотим приносить туда украинский образ жизни“, — сказал Зеленский.
При этом президент Украины отказался отвечать на вопрос, планируют ли ВСУ захватить другие населенные пункты в РФ.
ВСУ начали операцию в Курской области в середине августа. По состоянию на начало сентября под контролем украинских военных находится более тысячи квадратных километров территории РФ.
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