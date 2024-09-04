Ракетный удар по Львову: есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома
В результате ночного ракетного удара по Львову погибли семь человек, больше 30 пострадали, повреждены жилые дома и две школы, следует из заявления властей. Российские военные удар пока не комментировали, пишет BBC News Русская служба.
Мэр Львова Андрей Садовый и глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщили в телеграме, что число жертв ночной ракетной атаки к 9:00 увеличилось до семи.
Ранее Козицкий сообщал о пятой жертве, уточняя, что это девочка девяти лет. Среди жертв, по его данным, также есть 14-летняя девочка.
„Трое из семи погибших — дети“, — уточняет Садовой.
Мэр сообщал, что в результате удара пострадали не менее 35 человек, а одна из погибших работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике Львова.
Российские военные не комментировали удар по Львову, нанесенный в ночь на среду. Накануне утром Россия атаковала военный институт связи в Полтаве. Там погиб 51 человек, еще 271 ранены, заявил вечером в среду президент Украины Владимир Зеленский.
По свидетельствам очевидцев, около 5:40 по местному времени над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево.
Садовой писал в телеграме, что в результате ударов „есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала“, а две школы „сегодня учебу не начнут“.
Мэр также опубликовал фото разрушений возле железнодорожного вокзала. На снимке виден костел Анны и Елизаветы, который туристы могут видеть на пути в центр города с вокзала.
Ночная атака
В начале ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.
Около четырех часов утра по местному времени в небе над Украиной были зафиксированы несколько групп крылатых ракет, многие из которых, по сведениям украинских военных, направились на запад Украины — в сторону Львова.
Также стало известно, что Россия поднимала в воздух два самолета „МиГ-31“, запустившие гиперзвуковые ракеты „Кинжал“. По данным Воздушных сил, эти аэробаллистические ракеты двигались в направлении Львовской области.
Сразу после предупреждения Козицкого об угрозе „Кинжалов“ для Львова в 5:46 в городе раздался очень громкий звук и тряслись стены. „“Кинжалы“ на территории Львова. Работает ПВО“, — сообщал тогда Садовой.
Кроме того, Россия этой ночью запускала беспилотники типа Shahed.
Польша подняла военные самолеты
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за очередной российской атаки по Украине в воздух были подняты польские военные самолеты.
В сообщении, опубликованном в сети Х, польские военные сообщили, что „наблюдают интенсивную активность российской дальней авиации в связи с воздушными и ракетными ударами по объектам на территории Украины“.
Польша делает „все необходимое для обеспечения безопасности польского воздушного пространства“, было сказано в сообщении. „Мы предупреждаем, что в действие были приведены самолеты Польши и ее союзников“, — сообщили польские военные.
Агентство Reuters напоминает, что польская военная авиация поднимается в воздух из-за российских ударов по Украине в третий раз за последние восемь дней.
Львов подвергается российским обстрелам не так часто, как города, расположенные в восточных, северных и центральных районах Украины.
Последний раз значительные повреждения во Львове в результате российской атаки были в середине июня. Тогда из-за падения обломков беспилотников в городе и окрестностях пострадало несколько домов, был частично разрушен научно-исследовательский институт, по меньше мере два человека получили ранения.