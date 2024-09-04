Ракетный удар по Львову: есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома

Мэр Львова Андрей Садовый и глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщили в телеграме, что число жертв ночной ракетной атаки к 9:00 увеличилось до семи.

Ранее Козицкий сообщал о пятой жертве, уточняя, что это девочка девяти лет. Среди жертв, по его данным, также есть 14-летняя девочка.

„Трое из семи погибших — дети“, — уточняет Садовой.

Мэр сообщал, что в результате удара пострадали не менее 35 человек, а одна из погибших работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике Львова.

Российские военные не комментировали удар по Львову, нанесенный в ночь на среду. Накануне утром Россия атаковала военный институт связи в Полтаве. Там погиб 51 человек, еще 271 ранены, заявил вечером в среду президент Украины Владимир Зеленский.

По свидетельствам очевидцев, около 5:40 по местному времени над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево.

Садовой писал в телеграме, что в результате ударов „есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала“, а две школы „сегодня учебу не начнут“.

Мэр также опубликовал фото разрушений возле железнодорожного вокзала. На снимке виден костел Анны и Елизаветы, который туристы могут видеть на пути в центр города с вокзала.

Ночная атака

В начале ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Около четырех часов утра по местному времени в небе над Украиной были зафиксированы несколько групп крылатых ракет, многие из которых, по сведениям украинских военных, направились на запад Украины — в сторону Львова.

Также стало известно, что Россия поднимала в воздух два самолета „МиГ-31“, запустившие гиперзвуковые ракеты „Кинжал“. По данным Воздушных сил, эти аэробаллистические ракеты двигались в направлении Львовской области.