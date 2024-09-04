Футболиста „Валенсии“ арестовали по подозрению в изнасиловании

Предполагаемое сексуальное насилие было совершено в отношении двух женщин в возрасте около 25 лет в доме футболиста в Валенсии, в нем был замешан еще один мужчина, который также находится под арестом. Пострадавшие подали заявления в полицию и нуждались в госпитализации, передает РБК.

Отмечается, что 27-летний Мир сейчас находится в отделении полиции и в ближайшее время даст показания судье.

Также Мир не присутствовал на тренировке „Валенсии“ во вторник.Мир был летом взят „Валенсией“ в аренду до конца сезона у „Севильи“. В четырех матчах нынешнего сезона он отметился одной голевой передачей.

Ранее Мир также играл за „Месталью“, „Вулверхэмптон“, „Лас-Пальмас“, „Ноттингем Форест“ и „Уэску“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .