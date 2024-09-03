"Можем дойти до Москвы и покажем, что такое Украина“. Репортаж Би-би-си из тренировочного лагеря ВСУ

Все мужчины уже прошли 30-дневную базовую подготовку, и сегодня учатся оказывать серьезную медицинскую помощь: при переломах, огнестрельных ранениях и сильных кровотечениях — с помощью медицинского оборудования, присланного из Великобритании. То тут, то там видны неправильно наложенные жгуты.

Однако молодежи на полигоне нет.

Прошло два с половиной года с начала большой войны, и Украина, отчаянно нуждающаяся в новых силах, приняла новый закон о мобилизации, снизивший возраст призывников с 27 до 25 лет.

В лесу неподалеку бойцы отражают имитированную российскую атаку на украинские окопы, а над равниной раздается грохот взрывов.

Они не хотят разглашать место учений, поэтому просят показать им снятые нами кадры.

Под палящим солнцем украинские новобранцы запрыгивают и выпрыгивают из американских бронированных машин и учатся стрелять по позициям врага.

Новобранцев готовят по ускоренной программе: Украина пытается сдержать российские силы, значительно превосходящие их по численности. По оценкам британского Министерства обороны, только в мае–июне в Украине погибло 70 тыс. россиян.

„Я считаю, это правильное решение, — говорит он об операции ВСУ. — Посмотрите, как долго они были на нашей земле. Мы так долго страдали, надо что-то делать. Нельзя сидеть сложа руки, пока они захватывают нашу территорию. Что мы тогда будем делать? Станем их рабами?“

Один из них — Ростислав из Одесской области. Дома его ждут жена и двое детей. Месяц назад он был водителем, а уже через месяц может оказаться в России, в Курской области, где Украина собирается удерживать территории, захваченные ею во время начавшегося месяц назад наступления.

Больше всего здесь поражает не град пулеметного огня и команды инструкторов, а возраст новобранцев: большинству из них на вид 40-50 лет.

Нас привезли на секретный полигон в Черниговской области, где новых бойцов готовят перед отправкой на передовую.

Теперь раздается гул украинского дрона. Но он поднялся в небо не убивать, а передать данные из тренировочного лагеря.

Последние 72 часа над нами угрожающе гудели российские беспилотники, которые то пролетали, то снижались над своими целями.

„Тех российских бойцов, которые сдавались, мы брали в плен. А тех, что нападали на нас, мы убивали“, — рассказывает украинский командир с позывным „Шторм“.

Он разворачивается и уносится по дорожке, оставляя позади огромный шлейф пыли медного цвета.

На подъезде к лагерю мы видим БТР, который только что вернулся из Курской области и с ревом выезжает из своего укрытия.

Из этих мест давно ушли мирные жители, единственные обитатели — это люди в зеленой форме и на армейских машинах.

Ранее мы побывали в еще одном учебном лагере — в Сумской области, в нескольких километрах от российской границы. По дороге туда видели печальную картину: российская артиллерия полностью разрушила целые улицы.

„А где именно на фронте?“ — спрашиваю я. „Мы готовы защищать свою землю как на Донбассе, так и на Курщине“, — говорит он с гордостью, но нервно улыбаясь.

Максим, 30-летний строитель, выглядит самым молодым в этой когорте новобранцев. „Нам нужно тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Чем больше тренировок, тем больше мы научимся. Это поможет нам на фронте“.

Однако теперь Украине приходится воевать на еще одном направлении, и это большой личный вызов для президента Зеленского. Его генералы должны решать, куда направить новые силы.

И наступление на российскую территорию очень подняло боевой дух украинских бойцов и придало войне новый смысл.

Украина отступает на ключевых участках фронта, особенно возле стратегически важного города Покровск в Донецкой области, пишет Русская служба BBC .

Впрочем, мы слышали жалобы, в частности, от профессиональных военных, что мобилизованных отправляют на другие фронты без надлежащей подготовки и слишком рано бросают в бой.

Один из солдат, сопровождавший нас на базе, утверждает, что без достаточных навыков новобранцев не отправят на фронт. „Мы не собираемся посылать их на смерть“, — жестко заявляет он.

Солдаты шутят, пытаясь как-то разрядить атмосферу. Однако все помнят, что экстренная помощь, оказывать которую их учат, уже совсем скоро может понадобиться в реальности.

Его 22-я механизированная бригада первой вошла на территорию России: „Мы зашли далеко в Курскую область. Были как передовой отряд. На чужой земле чувствовали себя иностранцами. Не у себя дома“.

Отец пятерых детей, с пятью высшими образованиями, „Шторм“ отбрасывает заметную тень в густом лесу. Это великан с седой бородкой и военными татуировками, которые не прикрывает армейское снаряжение и бронежилет.

„Это мы там“, — говорит он, показывая нам видео на своем телефоне, где БТР мчится по российскому селу.

„Каково это — воевать с русскими на их земле?“ — спрашиваю я.

„Я переживал за себя, за свою группу, за своих бойцов, за всех. Конечно, было страшно“, — отвечает он.

Как и все украинские военные, с которыми я встречался, „Шторм“ по понятным причинам не хочет делиться какой-либо оперативной информацией, которая может помочь россиянам.

Поэтому на мой вопрос, знает ли он, как долго пробудет на российской территории, дает прогнозируемо пространный и патриотический ответ, но без подробностей.

„Мы выполняем приказ. Будем там до тех пор, пока нам прикажут. Если нам скажут двигаться вперед, мы будем двигаться вперед. Если скажут отступить, мы отступим“, — говорит он.

„Если будет приказ, мы можем дойти до Москвы, и покажем, что такое Украина, и что такое наши ребята, что такое настоящие казаки“, — продолжает он в том же духе.

Ранее сообщалось, что Киев перебросил до 10 тысяч элитных бойцов на территорию России в рамках своего быстрого наступления.

Министерство обороны России утверждает, что украинцы понесли там многотысячные потери.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила около 30 тысяч военных из Украины на Курское направление.

Би-би-си не может проверить все эти цифры.

Тем временем украинские новобранцы продолжают тренировки, пишет Русская служба BBC.

На еще одном засекреченном полигоне они выбираются из немецкой бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer.