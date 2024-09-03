ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (923-й день) | Reuters: США согласовали передачу Украине крылатых ракет большой дальности для F-16

Об ударе по Полтаве одними из первых сообщили российские „военкоры“, а также представитель назначенной Россией администрации“ оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. По словам „военкоров“, удар был нанесен во время построения военных. Они пишут, что в результате удара погибли не менее 50 человек.

В Минобороны Украины заявили, что российские войска нанесли удар по одному из учебных заведений города. „Полтава переживает страшный день“, — написали в ведомстве. По данным Минобороны, российские военные использовали две баллистические ракеты, а промежуток времени между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Владимир Зеленский также заявил, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами, попавшими по территории учебного заведения и соседней больницы. Кроме того, по его словам, было частично разрушено одно из зданий Института связи.

В Полтавской области объявили со среды трехдневный траур по погибшим в результате российского удара, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Генпрокуратура Украины привела обновленные данные о жертвах атаки — по состоянию на 18 часов погиб 51 человек. Пронин сообщил, что ранены 219 человек. Разбор завалов продолжается.

„Сегодня в Полтаве российские ракеты ударили по военному учебному заведению. Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших собратьев и сестер, военнослужащих. Это — война. И наших граждан, наших воинов убил противник, нанеся удар далеко в тылу“, — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ..

Военное командование проводит расследование, чтобы выяснить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте, добавили в ВСУ.

„И чтобы выяснить, правильно ли осуществлялось руководство заведением в условиях постоянной ракетной угрозы противника. Меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут ужесточены, как и требования к дисциплине и командованию наших частей“.