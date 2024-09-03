ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (923-й день) | Reuters: США согласовали передачу Украине крылатых ракет большой дальности для F-16
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на вторник и утром
Украинский беспилотник атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва загорелся купол храма. Дроны атаковали коммерческое предприятие и частный дом в Шебекино, а также территорию предприятия в селе Ржевка.
Два человека погибли и двое ранены в результате российского удара по городу Запорожье поздно вечером 2 сентября, сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров. Погибшие и пострадавшие — члены одной семьи. 38-летняя женщина и 8-летний мальчик получили смертельные ранения, 43-летнего мужчину и 12-летнюю девочку извлекли из-под завалов и госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочка находится в реанимации.
Воздушные силы ВСУ утверждают, что за ночь 3 сентября российские войска атаковали Украину тремя баллистическими ракетами „Искандер-М“, управляемой авиационной ракетой X -59/69 и 35 дронами-камикадзе „Шахед“. Согласно сообщению, 27 дронов были сбиты, шесть „локационно потеряны“, а еще два улетели в сторону России и оккупированной Донецкой области.
Российские войска минувшей ночью совершили массированный обстрел железной дороги, сообщает АО „Украинская железная дорога“. В частности, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. Никто не пострадал.
Основные новости к полудню
Российский Южный окружной военный суд приговорил украинского военного Александра Любаса, задержанного при попытке украинского десанта высадиться в Крыму, к 20 годам лишения свободы. Любаса признали виновным в покушении на теракт, прохождении обучения для террористических целей, незаконном приобретении оружия, контрабанде и незаконном пересечении границы. По версии следствия, в марте 2022 года Любас вступил в подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины, а с июля по октябрь 2023 года готовился к высадке украинской диверсионной группы в Крыму.
Утром 3 сентября российские войска обстреляли село Садовое в Херсонской области, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. По его данным, погиб 67-летний мужчина, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадала 62-летняя женщина. У нее взрывная травма, осколочные ранения предплечья и бедра. Ее госпитализировали.
Монголия объяснила отказ арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда тем, что она находится в состоянии энергетической зависимости от соседних стран и придерживается политики нейтралитета. Путин свой визит в Монголию уже завершил.
Главные новости второй половины дня
Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Полтаве. Погибл 51 человек, еще более 200 ранены
Об ударе по Полтаве одними из первых сообщили российские „военкоры“, а также представитель назначенной Россией администрации“ оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. По словам „военкоров“, удар был нанесен во время построения военных. Они пишут, что в результате удара погибли не менее 50 человек.
В Минобороны Украины заявили, что российские войска нанесли удар по одному из учебных заведений города. „Полтава переживает страшный день“, — написали в ведомстве. По данным Минобороны, российские военные использовали две баллистические ракеты, а промежуток времени между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Владимир Зеленский также заявил, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами, попавшими по территории учебного заведения и соседней больницы. Кроме того, по его словам, было частично разрушено одно из зданий Института связи.
В Полтавской области объявили со среды трехдневный траур по погибшим в результате российского удара, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Генпрокуратура Украины привела обновленные данные о жертвах атаки — по состоянию на 18 часов погиб 51 человек. Пронин сообщил, что ранены 219 человек. Разбор завалов продолжается.
„Сегодня в Полтаве российские ракеты ударили по военному учебному заведению. Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших собратьев и сестер, военнослужащих. Это — война. И наших граждан, наших воинов убил противник, нанеся удар далеко в тылу“, — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ..
Военное командование проводит расследование, чтобы выяснить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте, добавили в ВСУ.
„И чтобы выяснить, правильно ли осуществлялось руководство заведением в условиях постоянной ракетной угрозы противника. Меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут ужесточены, как и требования к дисциплине и командованию наших частей“.
США согласовали передачу Украине крылатых ракет большой дальности для F-16
США „близки к соглашению“ о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM класса „воздух-земля“, которые устанавливаются на самолеты западного производства, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, окончательное решение еще не принято. В случае положительного ответа Киеву придется ждать несколько месяцев, поскольку США решают „технические проблемы“, связанные с передачей ракет.
Ракеты JASSM до сих пор устанавливались только на самолеты, разработанные в США — в частности, на истребители F-16, полученные Украиной (каждый самолет может нести по две ракеты). По словам одного из собеседников Reuters, предпринимались попытки сделать ракету пригодной для использования с истребителями другого происхождения, но информации о том, какие самолеты из украинского арсенала подойдут для этого, нет.
Военные аналитики и эксперты отмечают, что отправка JASSM в Украину может существенно изменить ход конфликта, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости высокоточных боеприпасов. Это может вынудить российских военных отодвинуть плацдармы и склады снабжения на сотни километров вглубь территории. Запуск ракет из точек вблизи северной границы Украины может позволить им поражать военные объекты на расстоянии вплоть до Воронежа и Брянска.
Ракеты JASSM, как отмечает Reuters, спроектированы так, чтобы быть малозаметными, их трудно обнаружить на радаре. Кроме того, они могут летать близко к земле и программироваться на обход противовоздушной обороны.
Подготовлен по материалам Би-би-си и „Медузы“.
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