В Германии супружескую пару обвиняют в убийстве двух украинских беженок и похищении ребенка

Предпосылкой преступления называют нереализованное желание этой пары иметь совместную дочь, вследствие которого они „не позднее марта 2023 года“ приступили к разработке плана „похитить новорожденного младенца женского пола и выдать его за своего“.

Как сообщили в прокуратуре, двое обвиняемых убили 51-летнюю украинскую беженку и ее 27-летнюю дочь, чтобы забрать новорожденного ребенка последней. „Чтобы увеличить шансы на похищение ребенка, 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, через которую в январе 2024 года связалась с 27-летней жертвой, когда она искала переводчика для предстоящего рождения дочери“, - говорится в сообщении.

История преступления

Обвиняемые решили убить 27-летнюю девушку и ее мать через неделю после рождения ребенка в феврале 2024 года, говорится в обвинительном заключении. Согласно ему, 6 марта во время посещения ресторана пара „тайно ввела“ обеим женщинам успокоительные препараты. Затем они сделали вид, что почувствовавшую себя плохо 51-летнюю женщину везут в больницу, а 27-летнюю женщину и ее новорожденную дочь отвезли домой. После этого мужчина, предположительно, убил потерявшую сознание 51-летнюю мать на озере в Бад-Шёнборне, несколько раз ударив ее по голове неизвестным предметом. Спустя некоторое время он же убил 27-летнюю женщину в Хоккенхайме тем же способом, а труп сжег. Затем пара уехала домой вместе с ребенком.

Обвиняемые находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по двум пунктам в совместном убийстве и одному пункту в похищении несовершеннолетнего.

Жертвы - Марина и Маргарита Стеценко

Тело 51-летней Марины Стеценко после двухнедельных поисков было обнаружено 20 марта. Следователи нашли его на берегу озера близ Хоккенхайма. Поисковая операция началась после того, как полиция 7 марта обнаружила в Хоккенхайме на берегу Рейна тело ее дочери Маргариты с признаками насильственной смерти, а также стало известно о похищении ее новорожденной внучки.