Шокирующий процесс во Франции: муж накачивал жену наркотиками, насиловал ее сам и приглашал десятки незнакомцев

Имя мужа жертвы раскрыто частично: Доминик П., ему 71 год. По словам стороны обвинения, перед каждым актом насилия он накачивал жертву транквилизаторами.

Незнакомцев для изнасилования своей жены он приглашал к себе домой через интернет. Это продолжалось более 10 лет.

Полиции удалось установить 92 эпизода изнасилований, совершенных 72 мужчинами. Личности 50 из них установлены, им предъявлены обвинения и они предстали перед судом вместе с Домиником П.

По словам адвокатов жертвы, женщина находилась под таким сильным действием успокоительных, что не осознавала, что с ней происходит.

Сейчас женщине 72 года. О насилии над собой она узнала только в 2020 году от полиции, которая обнаружила свидетельства преступлений Доминика П., расследуя другой эпизод с его участием.

В сентябре 2020 года охранник в торговом центре поймал его за съемкой видео под юбками женщин и передал его полиции.

Далее полицейские обнаружили на компьютере Доминика П. сотни фотографий и видео его жены, на которых она выглядела без сознания.

Обвинение заявляет, что на изображениях запечатлены десятки разных эпизодов насилия в доме пары. Предполагается, что это началось в 2011 году.

Следователи также обнаружили чаты, в которых Доминик П. договаривался с незнакомцами об изнасиловании его жены.

Возраст насильников, обвиняемых по этому делу, варьирует от 26 до 74 лет. По данным следствия, они принадлежат к разным слоям общества, большинство из них участвовало в насилии один раз, но некоторые – до шести раз.

Следователи не выявили никаких признаков передачи денег между мужем жертвы и приглашенными им мужчинами.

Открытый судебный процесс проходит в Авиньоне и вызывает большой общественный резонанс во Франции. Он продлится до 20 декабря.

Линия защиты

Адвокаты подсудимого пытались построить дело на том, что Доминик П. и другие подсудимые своими действиями могли помогать супружеской паре воплощать их сексуальные фантазии.