МНЕНИЕ | Кошмарный сон русских избирателей: центристы превращаются в соцдемов и „отечественников“
Валерий Сайковский
публицист, обозреватель СМИ
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ФОТО: Tiit Blaat| Delfi Meedia
Михаил Кылварт стал лидером центристов 10 сентября прошлого года. Но вместо ожидаемого внутрипартийного умиротворения это запустило процессы, которые почти не оставляют шанса сохраниться Центристсвой партии как полноценной политической силе общегосударственного уровня, считает Валерий Сайковский.
Большинство политиков Эстонии называют Кылварта главным виновником нынешних бед партии. Обращаю внимание читателей, что заклятые „друзья“ нового лидера не называют конкретных решений, которые привели к окончательному разладу внутри партии.
За нынешними проблемами центристов стоят ошибки первоначального проекта, своего рода „первородный грех“ партии, построенной изначально одним человеком под личные интересы и удобства. Лидерам всегда удобно иметь окружение из зависимых, менее ярких и не составляющих конкуренции людей. Мы все знаем имя основателя и многолетнего лидера партии, определившего характер ее деятельности на долгие годы. „Первородный грех“ центристов в том и состоит, что это изначально была не партия, а клуб сторонников Большого Эдгара, которому, как ни странно, были не очень нужны в ближайшем окружении яркие политики, способные самостоятельно набирать много голосов. Не случайно в разное время личные успехи Павла Старостина, Дениса Бородича, Райнера Вакра, Сийри Овийр и многих других, привели к выдавливанию их из „партии Сависаара“. С первых дней тому были не очень нужны генераторы новых идей и излишне самостоятельные личности, гораздо актульнее была подтанцовка, „солдаты“ политических сражений и говорящие головы. Функционирующая вышеописанным образом Центристская партия не могла быть источником свежих идей в местной политике и высоких стандартов политической культуры.