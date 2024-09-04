МНЕНИЕ | Кошмарный сон русских избирателей: центристы превращаются в соцдемов и „отечественников“

За нынешними проблемами центристов стоят ошибки первоначального проекта, своего рода „первородный грех“ партии, построенной изначально одним человеком под личные интересы и удобства. Лидерам всегда удобно иметь окружение из зависимых, менее ярких и не составляющих конкуренции людей. Мы все знаем имя основателя и многолетнего лидера партии, определившего характер ее деятельности на долгие годы. „Первородный грех“ центристов в том и состоит, что это изначально была не партия, а клуб сторонников Большого Эдгара, которому, как ни странно, были не очень нужны в ближайшем окружении яркие политики, способные самостоятельно набирать много голосов. Не случайно в разное время личные успехи Павла Старостина, Дениса Бородича, Райнера Вакра, Сийри Овийр и многих других, привели к выдавливанию их из „партии Сависаара“. С первых дней тому были не очень нужны генераторы новых идей и излишне самостоятельные личности, гораздо актульнее была подтанцовка, „солдаты“ политических сражений и говорящие головы. Функционирующая вышеописанным образом Центристская партия не могла быть источником свежих идей в местной политике и высоких стандартов политической культуры.