Константин Эггерт: „Намеки эмигрантов-защитников Дурова на непростые обстоятельства его задержания неотличимы от месседжей российской пропаганды“

То, что путинские чиновники и пропагандисты вдруг встали на защиту свободы слова, не должно удивлять. Если есть возможность пнуть Запад, то они ей, естественно, пользуются. Грибоедовское „а судьи кто?“ относится к ним в полной мере. И Москалькова, и авторы „Известий“, и остальная кремлевская челядь молчали или поддакивали, когда режим травил телеканал „Дождь“, сажал в тюрьму блогеров или объявлял журналистов „иноагентами“. Теперь они фальшиво озабочены судьбой Дурова. Между тем, 10 лет назад она их не очень заботила. Тогда Дуров заявил, что отказывается блокировать оппозиционные каналы в Telegram и уезжает из России.

Давно превратившиеся в филиал службы Дмитрия Пескова „Известия“ поспешили поинтересоваться мнением двух французских „экспертов“. Один из них, Николя Миркович, не только регулярный комментатор пропагандистских RT и Sputnik. В 2018 году он приезжал как международный наблюдатель на кремлевские постановочные „выборы“ в „ЛНР“ и „ДНР“. Другой известинский „эксперт“ – Эмманюэль Леруа, часто выступающий на платформах французских ультралевых, не первый год предсказывает „неминуемый конец американской империи“ и „распад президентства Макрона“.

Сегодня Павла Дурова защищают такие разные люди, как Илон Маск, официозная путинская генерал-омбудсвумен Татьяна Москалькова и „либертарианец“ Михаил Светов. Посты последнего, впрочем, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину все чаще трудно отличить от продукции коллективных „Попова и Скабеевой“.

Прокуратура Парижа подозревает основателя сети „ВKонтакте“ и создателя мессенджера Telegram в содействии преступной деятельности организованных групп, отказе от передачи властям информации и соучастии в преступлениях, связанных с детской порнографией, наркоторговлей, мошенничеством и отмыванием денег. Наиболее активных защитников Дурова это волнует мало. Они утверждают, что создатель Telegram – жертва французского (а то и мирового) „глубинного государства“. Оно якобы мстит миллиардеру за отказ сотрудничать со спецслужбами и сохранение мессенджера в качестве неподцензурного и неподконтрольного никому пространства свободы слова.

Как эмиграция и пропаганда сошлись на Дурове

Что удивляет значительно больше, так это реакция на задержание Дурова части российской оппозиции. Очень многие, хотя и с оговорками, почти выступили в защиту бизнесмена. Такие разные люди, как Илья Яшин и Леонид Волков, в сущности, поставили под сомнение решение французских властей. Мария Певчих подвергла Дурова критике за прошлое сотрудничество с российскими спецслужбами и „снос“ каналов, связанных с командой Навального. Она также признала, что в мессенджере продают наркотики и что это законный предмет расследования для правоохранительных органов при условии сохранения тайны переписки обычных пользователей Telegram. Но в том же посте Певчих провозглашает: „Свободу Павлу Дурову!“.

Получается, что люди, призывающие к созданию в России правового демократического государства с независимым правосудием, требуют от правосудия французского, одного из самых профессиональных и независимых даже по строгим европейским меркам, освободить подозреваемого в совершении тяжких преступлений на основании… чего?

Бывший российский дипломат, а ныне политэмигрант Борис Бондарев, на мой взгляд, неплохо подметил: „Если человека лишают свободы против его воли, это является преступлением, и первым требованием должно быть, разумеется, требование о немедленном освобождении. Так и происходит, когда „негосударственные субъекты“ захватывают заложников, будь то ХАМАС, „Сендеро Луминосо“ или кто угодно еще. Однако есть категория людей, которые уполномочены своими государствами задерживать людей. Это правоохранительные органы. В отличие от террористов они работают на основе юридической базы и прописанных процедур. Отсюда простой вывод – крики „свободу Дурову!“ переводятся как „мы ЗНАЕМ, что он ни в чем не виноват“. Вопрос: откуда вы это знаете и откуда ваша уверенность?“.

О доверии французскому правосудию