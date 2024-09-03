Россия нанесла ракетный удар по Полтаве: 51 человек погиб, более 200 ранены

По сообщению издания „Суспiльне“, два взрыва произошли около 09:10 утра, за две минуты до этого в городе объявили воздушную тревогу. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные ударили по городу, применив две баллистические ракеты. В результате атаки зафиксировано попадание по территории учебного заведения и расположенной рядом больницы, рассказал Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи. Под завалами оказались люди.

В результате ракетного удара, по предварительным данным, погиб 41 человек и более 180 человек получили ранения, сообщил Владимир Зеленский. Это один из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны.

Позже Генпрокуратура Украины привела обновленные данные о жертвах атаки — по данным на 18.00 погиб 51 человек. Глава Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что ранены 219 человек.

Зеленский сообщил, что поручил провести „полное и оперативное“ расследование всех обстоятельств случившегося. „Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления — это, к сожалению, гибель людей“, — заявил президент Украины.

Под удар в Полтаве попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации — бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи. На территории расформированного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи, сообщает „Украинская служба Би-би-си“.

Фотографии и видеозаписи с места удара опубликовал провоенный российский блогер Борис Рожин в своем телеграм-канале Colonelcassad. Российские „военкоры“ утверждают, что удар был нанесен во время построения военных, а в результате случившегося погибли не менее 50 человек.