Россия нанесла ракетный удар по Полтаве: 51 человек погиб, более 200 ранены
Войска РФ нанесли во вторник ракетный удар по Полтаве. Под обстрел попал военный институт связи. По данным на 18.00 погиб 51 человек погиб, ранены 219, сообщает со ссылкой на украинские источники „Медуза“.
По сообщению издания „Суспiльне“, два взрыва произошли около 09:10 утра, за две минуты до этого в городе объявили воздушную тревогу. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные ударили по городу, применив две баллистические ракеты. В результате атаки зафиксировано попадание по территории учебного заведения и расположенной рядом больницы, рассказал Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи. Под завалами оказались люди.
В результате ракетного удара, по предварительным данным, погиб 41 человек и более 180 человек получили ранения, сообщил Владимир Зеленский. Это один из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны.
Позже Генпрокуратура Украины привела обновленные данные о жертвах атаки — по данным на 18.00 погиб 51 человек. Глава Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что ранены 219 человек.
Зеленский сообщил, что поручил провести „полное и оперативное“ расследование всех обстоятельств случившегося. „Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления — это, к сожалению, гибель людей“, — заявил президент Украины.
Под удар в Полтаве попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации — бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи. На территории расформированного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи, сообщает „Украинская служба Би-би-си“.
Фотографии и видеозаписи с места удара опубликовал провоенный российский блогер Борис Рожин в своем телеграм-канале Colonelcassad. Российские „военкоры“ утверждают, что удар был нанесен во время построения военных, а в результате случившегося погибли не менее 50 человек.
По данным Минобороны Украины, в Полтаве частично разрушено одно из зданий института. „Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города“, — заявило Минобороны Украины.
В ведомстве рассказали, что многие люди оказались под завалами. „Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу“, — заявили в министерстве. В ведомстве отметили, что между тревогой и ударом прошло так мало времени, что многие люди во время атаки находились на улице на пути в бомбоубежище. О том, сколько человек погибли, Минобороны не сообщило.
Из-за ракетного удара повреждены расположенные рядом жилые дома, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, в многоэтажных домах ударной волной выбило окна, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход, проверяя, есть ли пострадавшие. Полиция получила около 100 заявлений о поврежденном имуществе.
Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что жители Полтавы сдают кровь из-за случившегося. „Все соответствующие службы работают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь“, — заявил Пронин.
В Полтавской области из-за ракетного удара объявили трехдневный траур, начиная с 4 сентября, сообщил Пронин.
Сухопутные войска Украины: безопасность личного состава на военных объектах после удара по Полтаве будет усилена
„Сегодня в Полтаве российские ракеты ударили по военному учебному заведению. Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших собратьев и сестер, военнослужащих. Это — война. И наших граждан, наших воинов убил противник, нанеся удар далеко в тылу“, — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ..
Военное командование проводит расследование, чтобы выяснить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте, добавили в ВСУ.
„И чтобы выяснить, правильно ли осуществлялось руководство заведением в условиях постоянной ракетной угрозы противника. Меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут ужесточены, как и требования к дисциплине и командованию наших частей“.
Как сообщил в эфире национального украинского телемарафона спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, поисково-спасательные работы продолжаются. Он уточнил, что во время удара в учреждении не проводились мероприятия.
„По нашим данным, в учреждении проходили занятия. Тревога началась в 9:08, все направились в убежище, через несколько минут после сигнала тревоги раздались взрывы. Во время авиаудара не было парада или какого-либо другого мероприятия“, — добавил он.
В Минобороны РФ пока не комментировали случившееся.
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