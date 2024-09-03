Олег Самородний: „Русские политики создать ничего не умеют, поэтому гробят созданную не ими Центристскую партию“

Уровень популярности Центристской партии среди эстонцев стремительно падает. А это означает, что Центристская партия так же стремительно превращается в маргинальную, то есть практически ни на что и ни на кого не влияющую, русскоязычную организацию, паразитирующую на противопоставлении по всякому удобному и неудобному поводу русскоязычных эстонцам

Таких, с позволения сказать, „русских партий“ в недавней политической истории Эстонии было с полдюжины. Вся их, так сказать, идеология сводилась к примитивной формуле, мол, мы русские, так что давайте голосуйте за нас. По мере того, как все больше русскоязычных избирателей стало задаваться вопросом - а что толку голосовать за пустозвонов? – эти русопартии одна за другой растворились в небытие.