03.09.2024, 16:04
Олег Самородний: „Русские политики создать ничего не умеют, поэтому гробят созданную не ими Центристскую партию“
ФОТО: | Delfi Meedia
Яак Мадисон с помощью Кылварта намерен превратить центристов в проповедников консервативно-традиционного образа жизни, считает Олег Самородний.
Уровень популярности Центристской партии среди эстонцев стремительно падает. А это означает, что Центристская партия так же стремительно превращается в маргинальную, то есть практически ни на что и ни на кого не влияющую, русскоязычную организацию, паразитирующую на противопоставлении по всякому удобному и неудобному поводу русскоязычных эстонцам
Уже заказано?