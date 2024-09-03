Фон дер Ляйен просила каждую страну ЕС выдвинуть в еврокомиссары мужчину и женщину. Просьбу выполнила только одна

Фон дер Ляйен, чью кандидатуру депутаты одобрили еще в середине июля, просила национальные правительства направить на утверждение в Европарламент по две кандидатуры на пост еврокомиссара: мужчину и женщину. Таким образом политик стремилась добиться гендерного паритета в органе власти, активно выступающем за достижение равенства.

Из 27 стран Евросоюза эту просьбу выполнила только Болгария: власти в Софии выдвинули кандидатуры депутата местного парламента Екатерины Захариевой и члена Европейского климатического фонда Юлиана Попова. Всего европейские столицы представили восемь кандидаток (не учитывая саму фон дер Ляйен).

Три европейских дипломата рассказали Politico на условиях анонимности, что глава Еврокомиссии оказывала давление по крайней мере на пять стран ЕС, в том числе Словению и Мальту, чтобы они заменили кандидатов на кандидаток. Собеседники издания не упоминали Румынию, но в понедельник Бухарест объявил о решении направить для работы в Еврокомиссии евродепутата Роксану Мынзату вместо вице-президента Европарламента Виктора Негреску.

Дипломаты и эксперты, опрошенные Politico, предполагают, что национальные правительства могли как публично бросить вызов фон дер Ляйен своими действиями, так и просто не найти сразу двух кандидатов из-за внутриполитических проблем. Одни столицы хотели „избавиться“ от конкретного политика, другие — наоборот, поощрить его отправкой в Брюссель. Наконец, большинство политиков не готовы рисковать своей репутацией в случае, если выбор Европарламента падет на его „напарника“.

„В конечном итоге многие из этих назначений совершаются с учетом национальной логики, а не брюссельской“, — отмечает один из европейских дипломатов в разговоре с Politico.