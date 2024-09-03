Посольство Российской Федерации приглашает русских учителей из Эстонии: переезжайте в Мордву!

В соответствии с предложением члена Государственной Думы, необходимо упростить процедуру получения российского гражданства для русскоязычных учителей, которые становятся безработными в Эстонии из-за незнания государственного языка. „В настоящее время наши соотечественники при переселении сталкиваются с бюрократическими задержками. Поэтому я предлагаю помочь им найти работу по их специальности“, — добавила Скрозникова.

„Предлагаю поддержать русскоязычных учителей в Эстонии и одновременно решить проблему нехватки учителей в наших школах. На прошлой неделе я обратилась к нашему правительству с предложением рассмотреть возможность разработки долгосрочной программы переселения для учителей-соотечественников“, — заявила Скрозникова в июне на пресс-конференции.

Призыв, опубликованный на странице посольства, значительно отличается от предложения, сделанного в июне Анной Скрозниковой , членом Комитета по образованию Государственной Думы и фракции „Новые люди“.

По данным Посольства Российской Федерации, в Мордовии в настоящее время открыты 134 вакансии учителей, в том числе четыре вакансии учителей русского языка и литературы. Для получения более подробной информации о зарплате и условиях работы посольство рекомендует обращаться в отдел трудовых ресурсов и трудовой миграции Министерства социальной защиты, труда и занятости Мордовии.

В призыве говорится, что Республика Мордовия является одним из самых динамично развивающихся регионов России, с благоприятным климатом, значительным экономическим потенциалом и современной социальной инфраструктурой. „Этот субъект Российской Федерации отличается выгодным экономическим и географическим положением, близостью к таким крупным административным центрам, как Москва, Нижний Новгород, Казань и Самара. Здесь существует уникальная этнокультурная среда, где царит гармония и сотрудничество между народами,“ — говорится в описании Мордовии, население которой составляет около 800 000 человек, из которых более 50% — русские и около 40% — этнические мордва.

Однако Скрозникова отметила, что нехватка учителей наблюдается в регионах, расположенных рядом с Эстонией — в Ленинградской области не хватает 470 учителей, в Новгородской области — более 200, также есть нехватка учителей в Калининградской и Псковской областях.

„Депутат Государственной Думы Анна Скрозникова утверждает, что к ней обращались жители Эстонии, обеспокоенные решением правительства Каи Каллас перейти с 1 сентября 2024 года на обучение на эстонском языке“, — писало тогда русскоязычное издание Postimees. „Парламентарий обратилась к властям Псковской и Ленинградской областей, а также других приграничных с Эстонией регионов с просьбой подготовиться к трудоустройству тех учителей, которые не смогут продолжить работу в странах Балтии“.

Теперь инициатива Скрозниковой изменилась настолько, что вместо предложений о работе в приграничных регионах, Россия предлагает эстонским учителям работу в Мордовии, столица которой, Саранск, находится в 1800 километрах от Таллина.

Propastop ожидает ответа от российского посольства на вопрос, сколько учителей, проживающих в Эстонии, проявили интерес к этому предложению и рассматривают возможность переезда в Мордовию.

Директор Нарвской Ваналиннаской основной школы Алёна Кордончук подтвердила Propastop, что во время летних отпусков к ней не поступала информация о каком-либо учителе из Нарвы, который бы провалил языковой экзамен и решил переехать в Россию. „Даже на тех нарвских форумах, где общаются учителя, не было никакой информации о подобных случаях“, — сказала Кордончук.

В 2024 году средняя заработная плата учителя русского языка и литературы в Мордовии составила 29 916 рублей, согласно данным сайта ГородРабот.ру. В пересчёте на евро это составляет 301,60 евро. Зарплата учителя в Эстонии составляет 1820 евро.