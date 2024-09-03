ДО И ПОСЛЕ | Нефтебаза в Ростовской области горела 16 дней после удара дронов. Вот что от нее осталось

Снимок сделан утром 2 сентября. В этот день оперативные службы Ростовской области сообщили, что на нефтебазе потушили открытое горение. Судя по опубликованному снимку, повреждения получили более 30 резервуаров, каждый из которых вмещает 5000 кубических метров топлива.

„Радио Свобода“ также опубликовало сравнение двух спутниковых снимков нефтебазы, сделанных 16 августа и 2 сентября, то есть до и после пожара.

Нефтебаза в Пролетарске загорелась 18 августа после атаки беспилотников. Площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров. О ликвидации открытого горения стало известно 2 сентября. В МЧС сообщили 22 августа, что в результате возгорания пострадали 49 пожарных.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .