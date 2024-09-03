Сийм Суклес уходит с поста генерального секретаря ЭОК

„Я был генсеком ЭОК в два разных периода в общей сложности 16 лет. Годы, которые были полны ярких эмоций, больших перемен, запусков проектов, ярких медалей, а также, как это всегда бывает, и каких-то неудач“, - сказал Сийм Суклес.

„Быть ​​частью международного олимпийского движения на протяжении столь длительного времени - это бесценный опыт, который сложно заменить чем-либо другим, - добавил Суклес. - Но в тот момент, когда эмоции начинают превращаться в статистику, а статистика иногда становится эмоциями, необходимо принять взвешенное решение. В какой-то момент разумно отойти в сторону, и этот момент настал“.

Генсек отметил, что покинет свой пост 18 октября. Он добавил, что не баллотируется на пост президента ЭОК.

Выборы президента ЭОК пройдут 11 октября. На третий срок идет нынешний глава комитета Урмас Сыырумаа. Свою кандидатуру также выдвинул президент Эстонского союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги. Собирается баллотироваться и Керсти Кальюлайд, которая была президентом Эстонии с 2016 по 2021 год.

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