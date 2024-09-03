Правдиво ли свидетельство, где местом рождения Камалы Харрис указана Ямайка?

„Ни одно лицо, за исключением гражданина по рождению или гражданина Соединённых Штатов на момент принятия настоящей Конституции, не имеет права занимать должность президента; также ни одно лицо не имеет права занимать эту должность, если оно не достигло возраста 35 лет и в течение 14 лет не проживало в Соединённых Штатах“.

На вирусном фото запечатлена бумага, обнаруженная, как сообщается, в архивах больницы прихода Сент-Энн на Ямайке, где родился отец Харрис. Кто и при каких обстоятельствах её нашёл, не уточняется. В свидетельстве указано, что именно там 20 октября 1964 года якобы родилась нынешняя вице-президент США. Однако в предполагаемом документе присутствует странность — так, там не упоминается ни оригинальное, ни изменённое среднее имя Харрис.

Что касается нового якобы найденного свидетельства о рождении Харрис, то в некоторых приведённых выше постах источником информации указан пользователь соцсети X с юзернеймом @samwhoissam. Этот аккаунт опубликовал завирусившийся в Рунете снимок 20 августа, на момент написания этого разбора твит набрал почти 137 000 просмотров. Несмотря на сенсационный характер документа, его прокомментировали лишь 14 раз, причём несколько людей в реплаях усомнились в подлинности свидетельства. Более того, о нём не рассказало ни одно сколько-нибудь крупное иностранное СМИ, включая американские издания, критикующие Харрис и действующую администрацию Джо Байдена. Зато снимком поделились англоязычный прокремлёвский блогер Aussie Cossack (50 000 просмотров) и франкоязычный аккаунт Brainless Partisans (373 000). В своём Telegram-канале радиоведущий Сергей Мардан нашёл объяснение такому скудному распространению резонансного свидетельства: „Никто не хочет ломать оставшиеся устои и окончательно закопать всю политическую систему Северо-Американских Штатов“.

Согласно официальной биографии Камалы Харрис, кандидатка на пост президента США от Демократической партии родилась в городе Окленд (штат Калифорния) 20 октября 1964 года. Её родителями были студенты-иммигранты: мать Шьямала Гопалан приехала в США из Индии в 1958-м, а отец, уроженец Ямайки Дональд Джаспер Харрис прибыл в Штаты в 1961 году. При рождении они назвали дочку Камала Айер, однако спустя две недели изменили её среднее имя на Дэйви. Это подтверждают копии свидетельства о рождении действующего вице-президента, которые были опубликованы в Сети несколько лет назад.

Наиболее ранняя русскоязычная публикация с вирусным фото, которую смогло обнаружить „Проверено“, появилась в упомянутом в начале разбора Telegram-канале „ Голос Мордора “. Там снимок выложили 21 августа в 15:25 по московскому времени. Этот канал упоминался в десятках наших публикаций и неоднократно становился первоисточником распространения фейков, значительная часть которых была связана с созданием фальшивых сайтов иностранных медиа и/или страниц в соцсетях. Например, по аналогичной схеме в Сети распространили фейковый ролик, в котором актёр Уилл Смит якобы заявил, что будет голосовать за Трампа. Тогда созданное с помощью искусственного интеллекта видео изначально появилось в соцсети X в профиле, который мимикрировал под новостной аккаунт о звёздах и где был размещён лишь один оригинальный твит. Затем запись распространили „Голос Мордора“ и Aussie Cossack.

„Проверено“ изучило аккаунт @samwhoissam , где впервые выложили вирусный сертификат. В описании профиля нет информации о том, где живёт его владелец и чем он занимается. По данным X, страница была создана в августе 2023 года, и к моменту написания этого разбора там появилось всего 44 твита, исходя из содержания которых можно сделать вывод, что автор аккаунта поддерживает Дональда Трампа. Причём 40 из этих твитов — ретвиты чужих записей. Из оригинальных постов два ( 2 и 19 сентября 2023 года) были посвящены успехам Трампа, третий (за 3 октября ) — коррупции в Украине, а четвёртый — предполагаемому свидетельству о рождении Харрис.

В нижней части предполагаемого документа указано, что эта бумага является подлинной копией записи Департамента государственной регистрации Ямайки. Фактчекеры из проекта Lead Stories обратились в пресс-службу этого ведомства за комментарием и 28 августа получили такой ответ: „Департамент государственной регистрации хотел бы пояснить, что в нашем архиве нет записей о рождении вице-президента Камалы Харрис, поскольку она родилась не на Ямайке. Мы надеемся, что эта информация прояснит все вопросы относительно места её рождения“.

В свидетельстве о рождении Харрис, которое ранее публиковали авторитетные СМИ и подлинность которого не вызывает сомнений, указано, что вице-президент родилась на территории США. При этом её родители были учёными, а не дипломатами других стран. То есть Харрис — гражданка США по рождению и имеет право баллотироваться на пост президента страны. Однако сообщения о том, что Харрис не может быть избрана на высшие руководящие должности, широко расходились ещё несколько лет назад — например, в 2019 году, когда она вела свою первую президентскую кампанию, и в 2020-м, когда была кандидаткой в вице-президенты США. Тогда американские юристы-конституционалисты заявляли, что подобные утверждения не имеют оснований. В 2024 году похожие обвинения неоднократно были опровергнуты фактчекерами из проекта Snopes, писало об этом и „Проверено“.

Примечательно, что аналогичные скандалы касались и некоторых предыдущих лидеров США. Например, в 2011 году Дональд Трамп призывал президента Барака Обаму обнародовать свои документы о рождении, поскольку миллиардер сомневался, что действующий глава государства был рождён на территории США. В марте того года Трамп передал прессе своё свидетельство, а в апреле на сайте Белого дома опубликовали документы о рождении Обамы, согласно которым он появился на свет в штате Гавайи. А в 2019 году в Twitter (ныне X) был опубликован пост, где в шутку утверждалось, что уже сам Трамп не мог занимать пост президента США, поскольку был рождён в другой стране. В твите приводилось свидетельство о рождении, согласно которому политик тоже якобы родился на Ямайке, как и его тёзка Дональд Харрис. На самом деле в документе местом рождения экс-президента указана больница Jamaica Hospital, расположенная в нью-йоркском районе Джамейка (по-английски его название пишется так же, как и название страны Ямайка).

Таким образом, согласно официальным и общедоступным документам, Харрис родилась в США и имеет полное право баллотироваться на пост президента страны. Свидетельство о рождении, которое завирусилось в соцсетях в августе 2024 года, в свою очередь, имеет неизвестное происхождение и содержит детали, вызывающие обоснованные сомнения в его истинности. Представители Ямайки также опровергли подлинность этого документа. Кроме того, его фото распространялось по той же схеме, что и другой связанный с выборами президента США фейк, который „Проверено“ разбирало ранее.

Итог: Фейк