ОТ РЕДАКЦИИ | Eesti 200 как „Титаник“ для Кристины Каллас: выплыть или потонуть

В минувшую субботу председателем партии Eesti 200 была избрана Кристина Каллас, которая уже руководила партией в 2018-2022 гг. О ней можно сказать, что она пока единственный успешный председатель, поскольку во времена Лаури Хуссара и Маргуса Цхакна популярность партии вошла в крутое пике и продолжает неуправляемо стремиться к земле.

У Кристины Каллас большие заслуги в том, что Eesti 200 сумела пройти в парламент и правительство. Каллас длительное время одна тянула довольно инертную партию и держала ее на политической картине даже после провала на выборах 2019 года. Во время коалиции EKRE, Isamaa и центристов Каллас сумела поднять популярность Eesti 200 за счет сильной поддержки однополых браков.

Очевидно, Каллас избрали второй раз, ожидая от нее чуда, ведь прежде у нее получалось удерживать партию на плаву. Кроме того, на сегодняшний день она единственная в партии, кто обладает лидерскими качествами. Но, думается, что в этот раз Eesti 200 Каллас не спасти: майские выборы стали полным провалом, и по всей Эстонии партия получила менее 10 тысяч голосов. Да, бывают не очень успешные выборы, но кроме этого рейтинги Eesti 200 на протяжении последних трех месяцев держатся на уровне трех процентов.

Судьба Eesti 200 напоминает судьбу партии Res Publica: обе они показали на выборах в Рийгикогу блестящий результат, но спустя год оказались без поддержки избирателя. Res Publica тоже несколько раз меняла председателя, надеясь, что он выведет ее из тумана, но это не помогло. И чтобы спасти карьеру своих лидеров, Res Publica в 2006 году влилась в Isamaa. У Eesti 200 велики шансы повторить этот сценарий: партия может исчезнуть спустя 4 года после успешных выборов, а ее лидеры рассеются по другим партиям и новым местам в эстонской политике.