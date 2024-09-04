Автоэксперт: при повреждениях кузова надо действовать быстро

Когда говорят о кузовных работах, то речь идет не только о восстановлении или сохранении внешнего вида автомобиля, но это и вопрос обеспечения безопасности машины. „Если произошло дорожно-транспортное происшествие, то все средства обеспечения безопасности, которые сработали или среагировали во время аварии (например, подушки безопасности и ремни безопасности), должны быть заменены. Также подлежат замене деформированные балки безопасности. Их нельзя заменить б/у запчастями, купленными на свалках, так как нет 100% уверенности в том, что они целы и верно среагируют в экстренной ситуации. За качество отвечает специалист по ремонту, а жизнь тех, кто ездит на этой машине, всегда дороже, чем стоимость недорогих запчастей“, — говорит Аасала.

„Для профилактики появления ржавчины крайне важна качественная и регулярная очистка автомобиля и быстрое реагирование на проблему в случае повреждения какой-то кузовной детали“, — говорит Аасала и поясняет, что поврежденная лакокрасочная поверхность создает серьезную предпосылку для образования ржавчины — поэтому поврежденную часть следует отремонтировать как можно скорее. „При капитальных кузовных работах все сварные соединения необходимо покрыть соответствующим герметиком для защиты от коррозии, а перед покраской металлические поверхности необходимо загрунтовать и защитить после покраски слоем лака“, — делится Аасала.

По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, наиболее распространенными проблемами в данной сфере являются всевозможные повреждения стекол. „Появившийся на лобовом стекле скол обычно можно отремонтировать, но если повреждение слишком большого объема или оно находится прямо в поле зрения водителя, то необходимо заменить все стекло“, - рассказывает он. „За ущербом, нанесенным автостеклам следуют различные повреждения, связанные с маневрированием на парковках – обычно это вмятины, полученные на небольшой скорости, когда у автомобиля повреждаются, например, передняя решетка, фары, бамперы, двери или крылья“, - поясняет он.

„Оборудование безопасности современных автомобилей представлено различными типами систем помощи водителю, которые помогают снизить риск попадания в аварию. Например, радар, расположенный в передней части автомобиля, который следит за дистанцией до идущего впереди автомобиля, или камера, расположенная на лобовом стекле, которая отслеживает появляющихся на проезжей части пешеходов и выезжающих велосипедистов. После кузовного ремонта важно проверить эти системы и убедиться в их исправности. Диагностическое оборудование для этих систем очень дорогое – требуется как правильное „железо“, так и программное обеспечение, соответствующие конкретной автомобильной марке. Многие предприятия, предлагающие кузовные и покрасочные работы, часто не имеют таких необходимых диагностических устройств“, — предупреждает Аасала.

По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, для проведения кузовных работ важно выбрать надежную компанию, дающую гарантию на свою работу. „Автодилерский центр в целом является хорошим выбором, но, к сожалению, не все такие центры выполняют кузовные работы самостоятельно, а закупают их в качестве услуги у других предприятий. Стоит для себя выяснить, где на самом деле ремонтируется ваша машина и как обеспечивается соответствие производимого ремонта требованиям автопроизводителя“, — советует он.

Как утверждает Аасала, в большинстве страховых случаев обязательного дорожного страхования можно выбирать, кому передать выполнение кузовных работ своего автомобиля. „Предлагаемая выборка партнеров страховых компаний является рекомендацией, а не обязательством“, — говорит он. „Когда дело доходит до страхования, то всегда важно читать предлагаемые условия. В случае более дешевых полисов нередки примечания, согласно которым в зависимости от возраста автомобиля страховая компания имеет право направить клиента к своему партнеру по ремонтным работам. Если клиент соглашается с этим, ставя свою подпись, то потом сложно что-либо изменить. Здесь я рекомендую использовать страховку на базе автобренда, при которой ремонт гарантирован с использованием оригинальных запчастей и в компетентном предприятии“, — советует Аасала.

По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, наверное, самый распространенный миф связан с покупкой подержанного автомобиля, согласно которому важно знать, попадал ли автомобиль в аварию или нет. „Да, это тоже, конечно же, важно, но самое главное, чтобы полученная информация и история об автомобиле были адекватными, и чтобы фактическая аварийность автомобиля не была бы осознанно или неосознанно скрыта продавцом. Весьма существенно, чтобы ремонтные работы были проведены качественно. Если встречается сознательное желание скрыть факт ДТП, то есть повод рассмотреть варианты приобретения другого автомобиля“, — советует он.

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