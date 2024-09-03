03.09.2024, 11:37
МНЕНИЕ | Марк Герассименко: „В русской школе эстонский язык не выучишь и знаний не наберешься“
ФОТО: | Delfi Meedia
Так называемая „русская школа“ не дает проходящим через нее детям равных возможностей по сравнению с детьми, обучающимися на эстонском языке, считает член правления Ида-Вируского отделения социал-демократов Марк Герассименко.
Принятая два года назад реформа системы образования начинает претворяться в жизнь вместе с приходом осени: все первоклашки теперь обучаются на эстонском языке. Хотя противники реформы любят причитать о якобы предстоящих детям трудностях, в реальности именно русскоязычные ребята получат от реформы наибольшую пользу. Единственные проигравшие – оставшиеся без работы учителя.
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