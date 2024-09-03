В Запорожье ракета ударила по гостинице. Погибли мать и сын, ранены отец и дочь

Российские войска нанесли ракетный удар по гостинице в Запорожье около 23:00, сообщили в областной полиции.

Погибшие и пострадавшие — члены одной семьи. 38-летняя женщина и 8-летний мальчик получили смертельные ранения, 43-летнего мужчину и 12-летнюю девочку извлекли из-под завалов и госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочка находится в реанимации.

В результате российского удара из-за взрывной волны и обломков повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом, сообщил Федоров.

Начальник областной администрации и региональная полиция опубликовали фотографии с последствиями обстрела.

Также вечером 2 сентября под обстрел попал город Днепр, по меньшей мере один человек погиб и шестеро пострадали, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате атаки повреждено предприятие, сгорели три автомобиля и 12 получили повреждения. Кроме того, в детском саду и семи частных домах выбило окна.

В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели потушили пожар, возникший на месте обстрела.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 3 сентября российские войска нанесли по Украине удар, применив три баллистические ракеты „Искандер-М“ или КН-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 35 ударных дронов типа „Шахед“. Силы ПВО сбили 27 беспилотников, еще шесть упали, а два дрона направились в сторону Белгородской области и оккупированной Донецкой области. По данным ВСУ, о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

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