Путина встретили в Монголии красной ковровой дорожкой. Украина возмутилась, что его не арестовали по ордеру МУС

Самолет Путина приземлился в столице Монголии Улан-Баторе в понедельник вечером. Там его встретил почетный караул, мимо которого он прошел по красной ковровой дорожке.

Утром во вторник Путин прибыл в центр Улан-Батора на церемонию официальной встречи с президентом Монголии.

Российский лидер посещает Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха, который, как напоминает агентство ТАСС, сделал такое предложение во время встречи в Пекине осенью 2023 года.

Вскоре после прибытия Путина в Улан-Батор официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать президента России по ордеру МУС.

Расположенный в Гааге Суд утверждает, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения, отмечает BBC News Русская служба.

„Неисполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, — сказано в заявлении представителя украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. — Монголия позволила обвиненному преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора“.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова заявил, что в Москве не опасаются ареста Путина в Монголии по ордеру МУС. „С Монголией нет такой проблемы“, — цитирует Пескова по этому поводу агентство ТАСС.

Что говорил по этому поводу МУС

В конце прошлой недели пресс-секретарь МУС доктор Фади Эль-Абдалла в разговоре с Би-би-си сказал, что страны-члены суда „несут обязанность сотрудничать в соответствии с Главой IX Римского статута“.