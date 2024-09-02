Рейс Finnair в аэропорту Вантаа встречала полиция из-за угрозы взрыва

Лайнер приземлился в аэропорту сегодня, 2 сентября, примерно в 14:50. Менеджер по связям с общественностью Finnair Йенни Кииски не раскрывает подробностей. Однако она отметила, что большинство подобных угроз оказываются ложными.

„Мы всегда относимся к угрозам очень серьезно, так как безопасность полетов является нашим главным приоритетом. У нас есть четкие процедуры, которым мы следуем“, – отметила Кииски.

Первыми об угрозе сообщило интернет-издание Verkkouutiset . Согласно их сообщению, речь идет об угрозе взрыва.

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