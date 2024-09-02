Правда ли, что в Румынии православный храм переоборудовали в спортзал?
В середине августа 2024 года в интернете разошлась информация о том, что в румынском городе Орадя в православной церкви организовали спортзал. Мы решили проверить достоверность подобных сообщений.
О проведении в Румынии спортивных занятий в действующем храме сообщили некоторые русскоязычные информационные порталы, а также популярные Telegram-каналы, например „Дядя Слава“ (215 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (206 000), „Voblya • Курск“ (203 000), „Что произошло?“ (113 000) и „Осташко! Важное“ (111 000). Новость активно обсуждали и пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, X). Большинство постов сопровождалось 55-секундным видео, на котором подростки, занимающиеся боевыми искусствами, прямо в церкви демонстрируют приёмы, которыми владеют, в окружении аплодирующих зрителей. Этот ролик стал популярным и на видеоплатформах (YouTube, TikTok).
Самое раннее упоминание инцидента в русскоязычном сегменте интернета, которое удалось обнаружить „Проверено“, — публикация в блоге Андрея Кураева в LiveJournal от 10 августа 2024 года. В ней содержится ссылка на опубликованный ранее в тот же день румыноязычный пост на Facebook с роликом, который позднее разошелся со соцсетям, и возмущённым комментарием о богохульстве. В отличие от многочисленных более поздних публикаций, в этом посте назван храм, о котором идёт речь. Это православная церковь Велента в Ораде, она же церковь Архангелов Михаила и Гавриила.
У этого храма есть страница на Facebook. Там в начале августа детей и подростков приглашали присоединиться к Летней школе, в рамках которой с 5 по 10 августа планировалось проведение „различных развивающих и развлекательных мероприятий“. Если предположить, что видео было снято незадолго до его широкого распространения в Сети, то, скорее всего, инцидент произошёл как раз во время этих занятий.
10 августа на той же странице появился новый пост, в котором представители церкви отреагировали на общественный резонанс, возникший вокруг видеозаписи. Они отмечают, что из-за большого количества посетителей (до 140 человек одновременно) часть занятий, например чтение Библии и различные тематические дискуссии, прошли непосредственно в стенах храма. Среди состоявшихся в рамках Летней школы мероприятий было показательное занятие спортивного клуба, однако его проводили во дворе церкви — в подтверждение в комментариях под постом выложено соответствующее видео. Но в какой-то момент подростки зашли в церковь, чтобы спрятаться от жары (в Ораде в те дни было около +30° C), и по просьбе одного из сверстников тут же показали несколько приёмов.
Представители храма извинились перед прихожанами и всеми, чьи чувства были задеты произошедшим, и отметили, что инцидент был единственным и произошёл по недосмотру священнослужителей. В тот момент они были заняты другими мероприятиями и поэтому не смогли вовремя пресечь неуместные действия юных участников школы.
Таким образом, несколько подростков действительно показали приёмы боевых искусств в стенах храма в Румынии, однако речи о том, что его переоборудовали под спортзал, не идёт. Инцидент произошёл во время Летней школы, которую церковь организовывала для подростков. Все запланированные спортивные мероприятия проходили за пределами храма. Представители прихода извинились за то, что не уследили за юными посетителями.
Итог: Большей частью неправда