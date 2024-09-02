Правда ли, что в Румынии православный храм переоборудовали в спортзал?

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Самое раннее упоминание инцидента в русскоязычном сегменте интернета, которое удалось обнаружить „Проверено“, — публикация в блоге Андрея Кураева в LiveJournal от 10 августа 2024 года. В ней содержится ссылка на опубликованный ранее в тот же день румыноязычный пост на Facebook с роликом, который позднее разошелся со соцсетям, и возмущённым комментарием о богохульстве. В отличие от многочисленных более поздних публикаций, в этом посте назван храм, о котором идёт речь. Это православная церковь Велента в Ораде, она же церковь Архангелов Михаила и Гавриила.

У этого храма есть страница на Facebook. Там в начале августа детей и подростков приглашали присоединиться к Летней школе, в рамках которой с 5 по 10 августа планировалось проведение „различных развивающих и развлекательных мероприятий“. Если предположить, что видео было снято незадолго до его широкого распространения в Сети, то, скорее всего, инцидент произошёл как раз во время этих занятий.