Лучший хоккеист Эстонии Роберт Рооба нашел себе новый клуб

Рооба, который ранее представлял финские Espoo Blue и Jyväskylä JYP, присоединился к клубу KooKoo на один год. В сезоне 2012-2013 эстонец на правах аренды играл за свой новый клуб в трех матчах, так что клуб ему немного знаком. Весной Рооба намекнул, что подумывает о переезде в какую-нибудь другую страну, но в итоге нашел нового работодателя опять в Финляндии.

„Я очень рад этой возможности. Очень приятно начать новую страницу в своей карьере, я хочу вернуться на свой уровень и помочь KooKoo добиться успеха“, - сказал 31-летний Рооба.

Большую часть своей карьеры Рооба представлял JYP, даже успел побыть капитаном команды. В сезоне 2020-2021 Рооба забил 30 голов и сделал 11 результативных передач в джерси команды Ювяскюля, что принесло ему контракт с клубом КХЛ „Северсталь“.

Последние сезоны выдались для эстонца не столь яркими, ведь в прошлом году он забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 56 матчах за JYP. Команда JYP закончила прошлый сезон на 13-м месте в высшей лиге Финляндии, Kookoo был на одно место выше.

„Рооба привносит столь необходимую глубину в наш состав нападающих“, - сказал спортивный директор KooKoo Ярно Култанен. „Как большой и сильный игрок ростом 191 см и весом 95 кг, он является важным дополнением к команде, предоставляя тренерам варианты действий в различных игровых ситуациях. Я считаю, что у нас в команде появился очень мотивированный игрок и отличная личность“.

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