Путин приехал в Монголию. Эта страна признает юрисдикцию МУС, который выдал ордер на его арест

Визит Путина в Монголию продлится два дня. Ожидается, что 3 сентября президент РФ встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подпишет ряд документов и возложит цветы к памятнику Георгию Жукову.

Визит Путина приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на Халхин-Голе в 1939 году.

Монголия — член Международного уголовного суда (МУС) и формально должна арестовать Владимира Путина, объявленного в международный розыск из-за вывоза детей из Украины в Россию. Это первый визит Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи ордера на арест.

Перед визитом Путина в Монголию в Кремле заявили, что не переживают из-за предстоящей поездки. В свою очередь, МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина, а в МУС заявили, что монгольские власти должны сотрудничать с судом.

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