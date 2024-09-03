Хорошие горные лыжи и другие советы, как наслаждаться зимним сезоном
Горные лыжи с каждым годом становятся все более популярными. Чем больше людей увлекается тем или иным хобби, тем важнее становится снаряжение, то есть тем больше люди начинают интересоваться тем, что представляет собой качественная пара горных лыж и ботинки к ним.
Что представляют из себя хорошие горные лыжи?
Когда речь идет о выборе снаряжения, важно также учитывать, какой уровень у лыжника. Хотя хорошие горные лыжи облегчают обучение, для новичка бренд или более специфические характеристики, такие как rocker, camber и радиус бокового прогиба, не так важны. Бренды Atomic и Volkl одинаково хорошо подходят для катания, и достаточно соблюдать два общих правила, когда вы выбираете горные лыжи для освоения этого вида спорта.
Первая рекомендация - это длина лыж. В то время как беговые лыжи по длине больше, чем рост их пользователя, горные лыжи для начинающих по длине должны доходить области между плечами и подбородком лыжника. Слишком короткие лыжи не дадут правильной техники даже при самой успешной практике, а как слишком длинные лыжи сложнее контролировать, и они предназначены для более опытных спортсменов.
Вторая рекомендация - следить за шириной лыж. Ширина центральной части лыж от 85 до 95 мм более чем достаточна для новичка. Более широкие лыжи предназначены для катания по рыхлому снегу или неухоженным трассам. Для начинающего, который в основном катается по ухоженным трассам, слишком широкие лыжи могут стать проблемой.
Не бывает плохой погоды
Если вы уже нашли хорошую пару лыж и подходящие ботинки в интернет-магазине Kaup24 или Hansapost, о чем еще нужно подумать? О горнолыжном спорте не стоит забывать в течение всего года, тогда зима не будет внезапной. Весна - идеальное время, чтобы воспользоваться зимними распродажами и акциями. Вы сможете приобрести качественные горные лыжи со скидкой, но не стоит ограничиваться только ими.
Конец зимы - самое время купить перчатки, шлем, лыжные носки, термобелье и, конечно, лыжные куртки и штаны, чтобы подготовиться к следующему году. Имейте в виду, что супертеплая зимняя куртка не всегда является правильным решением для катания на лыжах. Лыжный спорт - активный вид деятельности, и в слишком теплой зимней куртке будет просто жарко. Лучше выбрать более тонкое изделие, которое можно дополнить другими слоями одежды.
Подготовка к лету и осени
Если вы планируете поездку на горнолыжный курорт за пределами Эстонии, начало лета - самое подходящее время для составления более конкретных планов. Именно в это время многие горнолыжные курорты выставляют на продажу абонементы по самым выгодным ценам. Чем ближе к зиме, тем дороже они становятся. Как только вы купили билет на подъемник, можно бронировать жилье, пока остальные еще не проснулись и выбор не стал меньше.
В Эстонии нет возможности кататься на лыжах круглый год, но есть другие виды спорта, которые помогут вам хорошо подготовиться к зимним склонам. Катание на роликах - один из способов получить ту же физическую нагрузку, что и при катании на лыжах, а также улучшить равновесие. Также стоит совершать пешие прогулки по тропам, чтобы не только поработать ногами, но и просто насладиться свежим воздухом.
Практика оттачивает мастерство
С наступлением осенней погоды вам, возможно, захочется немного изменить свой режим занятий. Йога и пилатес улучшают гибкость и помогают расслабиться, а также приводят мышцы в тонус. Кардиотренировки, напротив, повышают выносливость, за что вы будете благодарны на многокилометровых лыжных трассах. Если есть возможность, добавьте в свое расписание силовые тренировки.
И как только землю укутает снежный покров, самое время взять свою хорошую пару горных лыж, другое необходимое снаряжение и отправиться на склоны. Кроме того, если вы планируете исследовать зарубежные горнолыжные курорты, горы Эстонии - отличное место, чтобы вспомнить, чему вы научились в прошлом сезоне, а затем со свежими навыками отправиться исследовать склоны за границей.