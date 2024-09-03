Хорошие горные лыжи и другие советы, как наслаждаться зимним сезоном

Что представляют из себя хорошие горные лыжи?

Когда речь идет о выборе снаряжения, важно также учитывать, какой уровень у лыжника. Хотя хорошие горные лыжи облегчают обучение, для новичка бренд или более специфические характеристики, такие как rocker, camber и радиус бокового прогиба, не так важны. Бренды Atomic и Volkl одинаково хорошо подходят для катания, и достаточно соблюдать два общих правила, когда вы выбираете горные лыжи для освоения этого вида спорта.

Первая рекомендация - это длина лыж. В то время как беговые лыжи по длине больше, чем рост их пользователя, горные лыжи для начинающих по длине должны доходить области между плечами и подбородком лыжника. Слишком короткие лыжи не дадут правильной техники даже при самой успешной практике, а как слишком длинные лыжи сложнее контролировать, и они предназначены для более опытных спортсменов.

Вторая рекомендация - следить за шириной лыж. Ширина центральной части лыж от 85 до 95 мм более чем достаточна для новичка. Более широкие лыжи предназначены для катания по рыхлому снегу или неухоженным трассам. Для начинающего, который в основном катается по ухоженным трассам, слишком широкие лыжи могут стать проблемой.

Не бывает плохой погоды

Если вы уже нашли хорошую пару лыж и подходящие ботинки в интернет-магазине Kaup24 или Hansapost, о чем еще нужно подумать? О горнолыжном спорте не стоит забывать в течение всего года, тогда зима не будет внезапной. Весна - идеальное время, чтобы воспользоваться зимними распродажами и акциями. Вы сможете приобрести качественные горные лыжи со скидкой, но не стоит ограничиваться только ими.