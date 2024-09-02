Заместителя командующего Ленинградским военным округом задержали по делу о получении взятки

В СК заявили, что Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение российской армии, Муминджанов „способствовал“ заключению контрактов с коммерческими компаниями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения „СВО“, на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

За это, как утверждает следствие, он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.

„При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется“, — говорится в пресс-релизе СК.

В конце февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России вновь появились Ленинградский и Московский военные округа. Ленинградский военный округ определен в административных границах республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Пост командующего Ленинградским военным округом занял генерал-полковник Александр Лапин. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Лапин занимал пост командующего группировкой войск „Центр“, которая захватывала Луганскую область. В октябре 2022 года Лапина публично жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его, в частности, „бездарем“ и обвинив в сдаче Лимана. С критикой Лапина также выступал создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.