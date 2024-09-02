Минобороны Финляндии предложило запретить покупку недвижимости россиянам

Министр обороны Антти Хяккянен утром, 2 сентября, заявил о планах ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян.

Запрет объясняют интересами национальной безопасности.

– С тех пор как Россия вторглась в Украину более двух лет назад, по всей Европе раздаются призывы к ужесточению контроля за сделками с недвижимостью, – начал пресс-конференцию Хяккянен.

– Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе, – продолжил министр.

При этом он отметил, что запрет не будет касаться людей с паспортами России и Финляндии, а также с финским ПМЖ, которые постоянно проживают в Финляндии.

– Законопроект затрагивает основные права человека, и конституционный комитет обязательно взвесит баланс между основными правами и национальной безопасностью, – резюмировал Хяккянен.

„Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния“

При предыдущем правительстве вводить полный запрет на операции с недвижимостью не рекомендовали. Сейчас ситуация с безопасностью изменилась, считает Хяккянен.

– Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния, такие как саботаж, влияние на критически важную инфраструктуру, различные виды корпоративной собственности, и недвижимость является частью этой палитры, – подчеркнул Хяккянен.

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