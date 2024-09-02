ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (922-й день) | FT: глава МИД Польши заявил, что Варшава „обязана“ сбивать российские ракеты над Украиной
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на понедельник и утром
ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в Белгороде „есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты“. На фотографиях, опубликованных Гладковым, видно поврежденный детский сад „Львенок“. Кроме того, в поселке Дубовое ранена женщина, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.
Российские войска нанесли в ночь на 2 сентября ракетный удар по Киеву, сообщает военная администрация города. По словам главы администрации Сергея Попко, удар был нанесен крылатыми (вероятно, Х-101) и баллистическими ракетами „KN-24/Искандер-М“, а также одним дроном-камикадзе. В общей сложности силы ПВО сбили более двух десятков ракет. Обломки упали в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. В результате повреждения получила котельная, загорелись четыре автомобиля и два здания. За медицинской помощью обратились два человека, одного из них госпитализировали.
Вечером 1 сентября под российский ракетный удар попал центр социально-психологической реабилитации детей в Сумах, сообщили местные власти По последним данным МВД Украины, пострадали 18 человек, в том числе шестеро детей. В полиции заявили, что под удар попало образовательное учреждение.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на российских преподавателей, выражавших антивоенную позицию, составили как минимум 106 административных протоколов и завели 23 уголовных дела, говорится в исследовании „ОВД-Инфо“. В общей сложности правозащитники выявили 148 случаев давления властей на преподавателей в школах и вузах в России за последние два с половиной года.
Основные новости к полудню
В Ростовской области на нефтебазе в Пролетарске, атакованной украинскими беспилотниками более двух недель назад, ликвидировано „открытое горение“, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. „Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано“, — рассказал собеседник агентства. Пожар на нефтебазе начался после удара дронов 18 августа. Его площадь достигала 10 тысяч квадратных метров. При тушении пострадали 49 спасателей. 23 августа СМИ сообщали, что по нефтебазе был нанесен повторный удар украинскими беспилотниками.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные „сделают всё“ для восстановления нормальной жизни в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом он сказал во время общения со школьниками в Кызыле. „Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей восстановилась“, — заявил он.
Путин также отметил, что в ходе наступления в Курской области ВСУ не достигли „главной задачи“ — остановить российское наступление в Донбассе. По его словам, „таких темпов наступления в Донбассе“ у российской армии „давно не было: российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами“.
В результате российского обстрела Киева 2 сентября повреждено здание Исламского культурного центра и мечеть на его территории. Кроме того, поврежден корпус для занятий кикбоксингом спорткомплекса Межрегиональной академии управления персоналом.
Главные новости второй половины дня
Правительство Румынии одобрило законопроект, разрешающий передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования, передает агентство Reuters.
В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух своих действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО. Пресс-секретарь правительства Михай Константин пояснил, что передача ЗРК состоится после того, как парламент одобрит закон.
Patriot от Румынии — это часть поставки из пяти таких систем и других стратегических средств ПВО, которые страны НАТО обещали передать Киеву.На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулебы заявил, что Киев все еще не получил все системы Patriot, которые ей пообещали предоставить союзники.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил газете Financial Times, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, „обязаны“ сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО.
„Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наш собственный конституционный долг“, — заявил Сикорский.
По его словам, когда „враждебные ракеты“ входят в воздушное пространство Польши, нанесение по ним удара „будет законной самообороной, потому что риск того, что обломки могут кого-то ранить, очень велик“.
Польша подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной этим летом. В нем страны обещали изучить „возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, выпущенных в направлении территории Польши“.
Однако с критикой инициативы выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что она может привести к тому, что альянс „станет частью конфликта“.
ФСБ отчиталась о задержании жителя Керчи, который подозревается в том, что установил контакт со спецслужбами Украины и собирал для них данных о средствах российской ПВО. Задержанный 2001 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене.
В отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом, генерал-майора Валерия Муминджанова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. СК утверждает, что занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение российской армии, Муминджанов „способствовал“ заключению контрактов с коммерческими компаниями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения „СВО“, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За это, как утверждает следствие, он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Генерал задержан.
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