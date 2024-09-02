ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (922-й день) | FT: глава МИД Польши заявил, что Варшава „обязана“ сбивать российские ракеты над Украиной

Правительство Румынии одобрило законопроект, разрешающий передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования, передает агентство Reuters. В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух своих действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО. Пресс-секретарь правительства Михай Константин пояснил, что передача ЗРК состоится после того, как парламент одобрит закон. Patriot от Румынии — это часть поставки из пяти таких систем и других стратегических средств ПВО, которые страны НАТО обещали передать Киеву.На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулебы заявил, что Киев все еще не получил все системы Patriot, которые ей пообещали предоставить союзники.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил газете Financial Times, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, „обязаны“ сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО. „Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наш собственный конституционный долг“, — заявил Сикорский. По его словам, когда „враждебные ракеты“ входят в воздушное пространство Польши, нанесение по ним удара „будет законной самообороной, потому что риск того, что обломки могут кого-то ранить, очень велик“. Польша подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной этим летом. В нем страны обещали изучить „возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, выпущенных в направлении территории Польши“. Однако с критикой инициативы выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что она может привести к тому, что альянс „станет частью конфликта“.

ФСБ отчиталась о задержании жителя Керчи, который подозревается в том, что установил контакт со спецслужбами Украины и собирал для них данных о средствах российской ПВО. Задержанный 2001 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене.