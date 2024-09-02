На Камчатке нашли тела всех погибших в крушении вертолёта МИ-8
Тела всех 22 погибших при крушении вертолёта МИ-8 на Камчатке обнаружены в понедельник, 2 сентября. Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на главу краевого МЧС Сергея Лебедева.
Глава региона Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура. По его словам, на Камчатку приехали сотрудники российского Межгосударственного авиационного комитета для проведения расследования. Следователи предполагают, что причиной крушения вертолёта могла стать техническая неисправность или ошибка пилота.
Росавиация сообщила о том, что родственники погибших в катастрофе получат единовременные выплаты в размере около 3,3 миллионов рублей. Им также предоставят бесплатные авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно. Компания „Витязь-Аэро“, которой принадлежал разбившийся вертолёт, взяла на себя затраты на перевозку тел погибших к местам захоронения.
Вертолёт принадлежал авиакомпании „Витязь-Аэро“. Он пропал с радаров 31 августа, когда летел от площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 километров юго-западнее аэропорта Елизово). На борту вертолёта находились три члена экипажа и 19 пассажиров-туристов. Среди них был финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В августе 2021 года на Камчатке разбился вертолёт МИ-8, который перевозил туристов. Он также принадлежал компании „Витязь-Аэро“. Тогда погибли восемь человек.
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