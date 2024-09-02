На Камчатке нашли тела всех погибших в крушении вертолёта МИ-8

Вертолёт принадлежал авиакомпании „Витязь-Аэро“. Он пропал с радаров 31 августа, когда летел от площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 километров юго-западнее аэропорта Елизово). На борту вертолёта находились три члена экипажа и 19 пассажиров-туристов. Среди них был финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В августе 2021 года на Камчатке разбился вертолёт МИ-8, который перевозил туристов. Он также принадлежал компании „Витязь-Аэро“. Тогда погибли восемь человек.

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