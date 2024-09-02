Белгород попал под обстрел. Разрушен детский сад

По словам чиновника, в результате атаки есть „прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты“. Также повреждены два частных дома и один легковой автомобиль, пишет Медуза.

В своем телеграм-канале он опубликовал фотографию поврежденного детского сада „Львенок“. Учреждение полностью разрушено, добавил Гладков. О возможных пострадавших он не упоминал.

По решению властей на этой неделе все школы на Харьковской горе Белгорода будут работать только в дистанционном формате, детские сады в этом районе в течение недели работать не будут.

Кроме того, в поселке Дубовое Белгородского района в результате атаки ВСУ загорелись два дома и четыре автомобиля, ранена одна местная жительница, рассказал Гладков.

Минобороны РФ утром 2 сентября отчиталось, что российские силы ПВО сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью и еще один над акваторией Черного моря в районе аннексированного Крыма.

Накануне, 1 сентября, в Белгороде в ходе обстрела был поврежден многоэтажный дом и несколько автомобилей. Ранения получили 11 мирных жителей, в том числе двое детей.

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