Израиль: десятки тысяч протестуют после гибели заложников, в понедельник объявлена всеобщая забастовка

Демонстранты с израильскими флагами пришли в центр крупнейших городов страны, в том числе Тель-Авива и Иерусалима.

Они обвиняют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что его правительство делает недостаточно для заключения сделки с ХАМАС об освобождении заложников.

Председатель профсоюза Арнон Бар-Давид заявил, что соглашение об освобождении заложников „важнее всего остального“.

„Евреев убивают в туннелях Газы. Это невозможно осознать и нужно остановить“, — заявил он на пресс-конференции в Тель-Авиве после встречи с Форумом заложников и пропавших без вести (организация объединяет родственников израильтян, захваченных в плен после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года).

Забастовка начнется в 6 утра и продлится в течение всего дня. С 8 утра будет закрыт международный аэропорт „Бен-Гурион“.

Бар-Давид заявил, что решения о дальнейших действиях будут приняты позже.

„Вместо сделки [об освобождении заложников] мы получаем мешки с трупами“, — добавил он.

Гистадрут начитывает около 800 тысяч членов.

Демонстрации были в основном мирными, однако в Тель-Авиве участники акции протеста прорвались через полицейские заграждения и заблокировали одну из основных магистралей. Некоторые из демонстрантов разожгли костры.

В Иерусалиме большое число противников Нетаньяху собралось около его офиса.

Один из участников акции протеста сказал Би-би-си, что в ней принимает участие намного больше людей, чем в предыдущих подобных выступлениях. „Сегодня все совсем по-другому. Другой масштаб по сравнению со всем, что было“, — говорит этот человек.

„После того, как мы услышали о шести [погибших] заложниках, мы больше не могли молчать. Это очень важно. У нас больше нет выбора“, — сказал нашему корреспонденту Йотам Пиир, еще один участник демонстрации, 21-летний брат которого был убит во время нападения 7 октября.

Гибель заложников

Акции протеста и забастовка проходят вскоре после того, как израильские военные обнаружили тела шести заложников в секторе Газа.