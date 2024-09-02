Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко: „Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических, а также ударный беспилотник“.

По словам Попко, крылатые ракеты (возможно, Х-101), скорее всего, были выпущены около трех часов ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области. „Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24 / „Искандер-М“, - указал глава КГВА.

Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко сообщил утром 2 сентября в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации предварительные данные о последствиях ночной атаки: „По состоянию на 06.25 к медикам за помощью обратились двое взрослых - одного из них госпитализировали“.

По словам Кличко, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков загорелись 4 автомобиля и произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Вблизи станции метро „Святошин“ „повреждены малые архитектурные формы“, а также окна здания станции метрополитена, которая продолжает работать. „В Голосеевском районе поврежден корпус котельной. Пожар ликвидировали. В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий“, - отмечается в посте столичного мэра.

Российский обстрел Харькова

В ночь на 2 сентября под российский обстрел попал также Харьков. По данным мэра города Игоря Терехова и главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, один из дронов типа Shahed попал в частный жилой дом в Киевском районе города, где пострадала 66-летняя женщина, другой - „вблизи образовательного учреждения“ в Слободском районе. Также повреждены объекты „другой гражданской инфраструктуры“.