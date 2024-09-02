Ламин Ямаль в 17 лет побил рекорд в чемпионате Испании

„Барселона“ 31 августа в четвертом туре дома разгромила „Вальядолид“ со счетом 7:0. Хет-трик сделал Рафинья (20-я, 64-я, 72-я минуты), также отличились Роберт Левандовски (24), Жюль Кунде (45+2), Дани Ольмо (83) и Ферран Торрес (85-я), пишет РБК.

17-летний Ямаль отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 15 баллов по системе „гол + пас“ в Ла Лиге (шесть голов и девять ассистов в 42 матчах). У Бояна Кркича, экс-футболиста „Барселоны“, было 13 баллов.

Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, стал самым молодым игроком в истории турнира (16 лет 338 дней), установил новый рекорд как самый молодой автор гола (16 лет 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024.

“Барселона“ набрала 12 очков и занимает первое место в чемпионате Испании. В следующем туре каталонцы 15 сентября в гостях сыграют с „Жироной“.

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