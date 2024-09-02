Экс-футболист ПСЖ и „Лестера“ умер в 39 лет

Бамба был госпитализирован 30 августа из-за плохого самочувствия перед матчем чемпионата Турции с „Манисой“ (0:0).

В 2021 году у него диагностировали неходжкинскую лимфому, спустя несколько месяцев он сообщил о рецессии, пишет РБК.

Бамба из клубов топ-10 чемпионатов выступал за французский ПСЖ, итальянский „Палермо“, турецкий „Трабзонспор“, английские „Лестер“ и „Лидс“, капитаном которого был.

В 2008 году дебютировал в составе сборной Кот-д’Ивуара. Является участником Олимпийских игр 2008 года, Кубка африканских наций 2010, 2012 и 2013 годов, чемпионата мира-2010. В 2012 году стал серебряным призером Кубка африканских наций. За сборную провел 44 матча и забил один мяч.

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