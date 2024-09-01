За рубежом
01.09.2024, 21:45

В Израиле объявлена всеобщая забастовка. Ее участники требуют немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС

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Israel Palestinians
Israel Palestinians
ФОТО: Mahmoud Illean | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

В Израиле 2 сентября состоится всеобщая забастовка. Ее анонсировал лидер крупнейшей федерации профсоюзов страны „Гистадрут“ Арнон Бар-Давид, передает „Медуза“ со ссылкой на The Times of Israel.

Бастующие будут требовать от властей страны добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Бар-Давид выразил мнение, что власти откладывают договоренности с группировкой „по политическим соображениям“.

„Достижение договоренностей [об освобождении заложников] сейчас важнее всего“, — заявил лидер федерации профсоюзов.

В рамках забастовки прекратит работу международный аэропорт в Тель-Авиве, частично будут закрыты школы и детские сады, правительственные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия, некоторые торговые центры. Медицинские учреждения будут дежурить в формате выходного дня.

Днем 1 сентября в ЦАХАЛ сообщили, что военные обнаружили в секторе Газа тела еще шести заложников, которые были похищены ХАМАС 7 октября. Судьба еще около 90 заложников остается неизвестной; по данным военных, как минимум 33 из них уже нет в живых.

В последний раз „Гистадрут“ организовывал всеобщую забастовку в марте 2023 года из-за судебной реформы, принятие которой открывало возможность для правительства влиять на назначение судей. На фоне протестов реформа была отложена (через несколько месяцев кнессет все-таки одобрил соответствующий закон, но его отменил Верховный суд).

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