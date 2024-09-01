01.09.2024, 17:16
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Ранены девять человек
ФОТО: Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel
Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ, пишет „Медуза“ со ссылкой на заявления губернатора Вячеслава Гладкова.
Как сообщил Гладков, в результате атаки ВСУ поврежден многоквартирный дом и легковой автомобиль. Телеграм-канал „Пепел“ пишет, что из-за обстрела зафиксированы как минимум четыре пожара.
По данным Гладкова, пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, раненому мальчику может грозить ампутация ноги.
Еще один человек, сообщил Гладков, получил ранения в поселке Майский.
В Киеве атаку не комментировали.
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