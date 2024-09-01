ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (921-й день) | Над 16 регионами России сбиты более полутора сотен украинских беспилотников. Это крупнейшая атака с начала войны
Подводим итоги очередного дня войны.
ВСУ атаковали российские регионы беспилотниками, сообщило Минобороны РФ. По сообщению ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 158 дронов. Это рекордное количество, отмечает „Русская служба Би-би-си“.
Беспилотники были перехвачены над территоиями Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областей.
Также два беспилотника были сбиты над Москвой, утверждает Минобороны. Одной из целей был Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне — там после атаки (по утверждению мэра Сергея Собянина — в результате падения обломков) начался пожар, которому сначала присвоили максимальную, пятую категорию сложности. Позже сложность снизили до второй, передает ТАСС.
Утром 1 сентября о сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Это 16-й регион, подвергшийся атаке.
Жители Тверской области сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС, который, как утверждается, начался после атаки беспилотников.
Ночью и утром приостанавливалась работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский — на вылет задержали 74 рейса, на запасные аэродромы ушли 43 самолета, сообщила Росавиация. С 9:05 утра работа аэропортов восстановлена.
В Украине утром 1 сентября объявляли воздушную тревогу над территорией Одесской области.
Минобороны РФ объявило о захвате двух населенных пунктов в Донецкой области Украины — поселков Птичье и Выемка.
В ночь на 1 сентября в Сумской области Украины конвой, перевозящий зерно, попал под ракетный обстрел. Один человек погиб, четверо ранены.
Днем 1 сентября российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Пострадали 15 человек, в том числе медработники.
Два беспилотника ВСУ атаковали Белгородскую область утром 1 сентября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один из дронов ударил по движущемуся легковому автомобилю, водитель ранен, его доставили в больницу.
Возгорание на Московском НПЗ, произошедшее после падения обломков дрона, локализовано. Угрозы для людей нет, заявили в МЧС.
Три человека погибли и 11 ранены в результате удара российских войск по Курахово Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Удар пришелся по частному сектору и многоэтажкам в центре города, пишет он.
Белгород, Белгородский район и Шебекинский городской округ попали под обстрелы ВСУ, сообщил губернатор Гладков. В Белгороде пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В Шебекино и соседних селах повреждены производственные объекты, промышленное предприятие, автомобили и частные домовладения.
В Харькове в результате российского ракетного удара пострадали 44 человека, в том числе семеро детей, сообщил мэр города Игорь Терехов. Также есть пострадавшие среди медицинских работников. Вечером 1 сентября он сообщил, что в городе был слышен повторный взрыв.
По материалам Медузы.
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