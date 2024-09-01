ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (921-й день) | Над 16 регионами России сбиты более полутора сотен украинских беспилотников. Это крупнейшая атака с начала войны

ВСУ атаковали российские регионы беспилотниками, сообщило Минобороны РФ. По сообщению ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 158 дронов. Это рекордное количество, отмечает „Русская служба Би-би-си“.

Беспилотники были перехвачены над территоиями Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Также два беспилотника были сбиты над Москвой, утверждает Минобороны. Одной из целей был Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне — там после атаки (по утверждению мэра Сергея Собянина — в результате падения обломков) начался пожар, которому сначала присвоили максимальную, пятую категорию сложности. Позже сложность снизили до второй, передает ТАСС.

Утром 1 сентября о сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Это 16-й регион, подвергшийся атаке.

Жители Тверской области сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС, который, как утверждается, начался после атаки беспилотников.

Ночью и утром приостанавливалась работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский — на вылет задержали 74 рейса, на запасные аэродромы ушли 43 самолета, сообщила Росавиация. С 9:05 утра работа аэропортов восстановлена.

В Украине утром 1 сентября объявляли воздушную тревогу над территорией Одесской области.

Минобороны РФ объявило о захвате двух населенных пунктов в Донецкой области Украины — поселков Птичье и Выемка.

В ночь на 1 сентября в Сумской области Украины конвой, перевозящий зерно, попал под ракетный обстрел. Один человек погиб, четверо ранены.

Днем 1 сентября российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Пострадали 15 человек, в том числе медработники.