Россия подвергла Харьков ракетному обстрелу

Российские войска утром в воскресенье, 1 сентября, подвергли ракетному обстрелу город Харьков. В общей сложности были нанесены „около 10 ударов“, сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Согласно данным мэра города Игоря Терехова, один из ударов пришелся по району частной застройки. В результате взрывов загорелись несколько дворов и здание супермаркета.

Чуть позже в областной администрации уточнили, что среди поврежденной гражданской инфраструктуры - торговый центр, спортивный объект и жилые дома. Согласно последним данным, в результате обстрела ранены не менее 41 человека, в том числе шестилетняя девочка и два медика. Один из них - врач - находится в тяжелом состоянии. Власти предупредили, что существует угроза повторных ударов.

Российские войска регулярно подвергают Харьков обстрелам. Всего двумя днями ранее, 30 августа, они нанесли по городу удары управляемыми авиабомбами. В результате этой атаки семь человек погибли и еще 97, в том числе 22 ребенка, были ранены.

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