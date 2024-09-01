Парламентские выборы в Азербайджане: впервые без ПАСЕ и с десятками журналистов в тюрьмах(4)
Парламентские выборы в Азербайджане впервые проходят без участия ПАСЕ и на фоне беспрецедентных для страны гонений на прессу и критиков власти. Европейские парламентарии протестуют, но еще два года назад аналитики предупреждали, что если Европа нашла в Азербайджане альтернативу российскому газу, это может развязать властям руки для новых репрессий, пишет BBC News Русская служба.
Внеочередные парламентские выборы проходят в Азербайджане 1 сентября. Предыдущие выборы — президентские в этом году и парламентские в 2020-м — тоже были внеочередными. Часть оппозиции отказалась принять в них участие из-за того, что, по ее мнению, оставалось мало времени на подготовку к ним, и еще по целому ряду причин.
Жители 10-миллионной страны выбирают 125 депутатов парламента — Милли Меджлиса, а Центризбирком зарегистрировал более 900 кандидатов.
Президент „Ильхам Алиев полностью уничтожил избирательный институт в Азербайджане“, заявил Али Керимли — лидер крупнейшей оппозиционной партии Народного Фронта Азербайджана. По его словам, правительство, оппозиция и избиратели знают, что настоящих выборов в стране нет.
„На самом деле в стране только один избиратель — „избранными“ могут быть только те, кто заслужил признание Ильхама Алиева“, — добавил он. Ссылаясь на рекордное количество политзаключенных в стране, развал института наблюдателей за выборами, негласные запреты на митинги, его партия решила бойкотировать выборы, как и все предыдущие с 2015 года.
У критиков к этим выборам много вопросов. Впервые на парламентские выборы не пригласили наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а сами выборы проходят в условиях рекордного числа политзаключенных за весь период правления Ильхама Алиева, когда представителей СМИ целыми редакциями отправляют в тюрьмы.
Парламент президента
Президент распустил парламент в конце июня по просьбе самих же депутатов.
Депутаты пошли на самороспуск ради климатического саммита ООН (СОР29), который пройдет в ноябре этого года, чтобы предвыборный период не мешал гостям столицы. Мероприятие считается важным международным событием для репутации Азербайджана в мире, и многие в стране готовы перестроиться ради саммита. Русская служба Би-би-си уже писала, как гостиницы и рестораны перестали принимать предварительные заказы на ноябрь, школы в этот период закроются, а вузы перейдут на дистанционное обучение.
Выборы должны были пройти в январе следующего года, т. е. через два месяца после СОР29. Когда в конце июня парламент решил пойти на самороспуск, на предвыборную кампанию остались те же два месяца.
Аналогичная ситуация была и с последними президентскими выборами, когда в декабре прошлого года Алиев назначил внеочередные выборы на февраль 2024-го.
В парламенте Азербайджана не принято критиковать президента. Более того, депутат Захид Орудж (один из немногих азербайджанских депутатов, готовых общаться с прессой) заявил недавно, что законодательство, призванное охранять честь и достоинство главы государства, не работает, и потому критиков Алиева необходимо „нейтрализовывать как легитимные цели“.
Его слова обеспокоили общественных деятелей и оппозиционных политиков, посчитавших, что редкий разговорчивый депутат не просто выражает личное мнение, но демонстрирует более широкие намерения правительства. Ведь звучат они на фоне невиданных ранее арестов инакомыслящих.
Сам Орудж выдвигался в президенты трижды (в 2013-м, 2018-м и 2024-м), и в начале этого года участвовал в теледебатах, на которых наперебой с другими кандидатами хвалил Ильхама Алиева. Сам Алиев никогда за 20 лет президентства в дебатах не участвовал.
А на этих парламентских выборах, когда кандидат от провластной партии „Гражданская солидарность“ Танзиля Рустамханлы встречалась с избирателями в своем округе, из зала вывели журналистов независимого издания Meydan.TV, их оскорбляли, называя провокаторами и врагами Азербайджана.
„Скажут, что с выборами все в порядке“
Франк Швабе, депутат ПАСЕ, заявил в интервью азербайджанскому независимому изданию Meydan.TV (заблокированному на территории Азербайджана), что руководство Азербайджана подрывает авторитет Совета Европы, когда не приглашает его миссию по наблюдению за выборами. По его словам, годами Азербайджан старался приглашать на выборы только лояльных наблюдателей и докладчиков.
„Вы знаете, сколько фальшивых миссий по наблюдению за выборами было приглашено на выборы 7 февраля [президентские 2024 года]? На последних выборах было более 15 международных делегаций, они не просто были приглашены, это была организованная кампания с азербайджанской стороны, — сказал Швабе. — А потом в понедельник утром они выступят по телевизору и скажут, что с выборами все в порядке“.
Волна арестов
Керимли, Швабе и другие отмечают, что выборы в стране проводятся в период самых крупных арестов за весь период правления Ильхама Алиева. За последние месяцы в тюрьмах оказались сотрудники и редактора Abzas Media, Kanal 13, ToplumTV и других критически настроенных сми.
В этом месяце азербайджанские спецслужбы арестовали известного миротворческого активиста Бахруза Самедова по обвинениям в госизмене, и теперь ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Задержали и отпустили еще двоих антивоенных активистов, и теперь они не могут покинуть страну.
Уехать из Азербайджана успел недавно Алтай Гоюшов, ученый-политолог и сторонник скорейшего мира с Арменией. В интервью журналу Economist он заметил, что в условиях борьбы России с Западом Европа оказалась сильно зависима от Азербайджана. „[Г-н Алиев] думает, что он может отодвигать красные линии все дальше и дальше, потому что теперь он нужен всем, — сказал Гоюшов, — Они не хотят портить с ним отношения“.
Еще в первые месяцы войны в Украине, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в поисках альтернативы российскому газу приехала в Азербайджан, а Алиев обещал ей втрое увеличить экспорт газа в Европу, эксперты и остатки азербайджанской оппозиции предупреждали, что Алиев непременно воспользуется этим для укрепления личной власти. Но фон дер Ляйен тогда встретилась с Алиевым, улыбалась и называла Азербайджан надежным и ключевым партнером Европы.
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