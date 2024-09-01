Парламентские выборы в Азербайджане: впервые без ПАСЕ и с десятками журналистов в тюрьмах

Выборы должны были пройти в январе следующего года, т. е. через два месяца после СОР29. Когда в конце июня парламент решил пойти на самороспуск, на предвыборную кампанию остались те же два месяца.

Депутаты пошли на самороспуск ради климатического саммита ООН (СОР29), который пройдет в ноябре этого года, чтобы предвыборный период не мешал гостям столицы. Мероприятие считается важным международным событием для репутации Азербайджана в мире, и многие в стране готовы перестроиться ради саммита. Русская служба Би-би-си уже писала, как гостиницы и рестораны перестали принимать предварительные заказы на ноябрь, школы в этот период закроются, а вузы перейдут на дистанционное обучение.

Президент распустил парламент в конце июня по просьбе самих же депутатов.

У критиков к этим выборам много вопросов. Впервые на парламентские выборы не пригласили наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а сами выборы проходят в условиях рекордного числа политзаключенных за весь период правления Ильхама Алиева, когда представителей СМИ целыми редакциями отправляют в тюрьмы.

„На самом деле в стране только один избиратель — „избранными“ могут быть только те, кто заслужил признание Ильхама Алиева“, — добавил он. Ссылаясь на рекордное количество политзаключенных в стране, развал института наблюдателей за выборами, негласные запреты на митинги, его партия решила бойкотировать выборы, как и все предыдущие с 2015 года.

Президент „Ильхам Алиев полностью уничтожил избирательный институт в Азербайджане“, заявил Али Керимли — лидер крупнейшей оппозиционной партии Народного Фронта Азербайджана. По его словам, правительство, оппозиция и избиратели знают, что настоящих выборов в стране нет.

Внеочередные парламентские выборы проходят в Азербайджане 1 сентября. Предыдущие выборы — президентские в этом году и парламентские в 2020-м — тоже были внеочередными. Часть оппозиции отказалась принять в них участие из-за того, что, по ее мнению, оставалось мало времени на подготовку к ним, и еще по целому ряду причин.

Аналогичная ситуация была и с последними президентскими выборами, когда в декабре прошлого года Алиев назначил внеочередные выборы на февраль 2024-го.

В парламенте Азербайджана не принято критиковать президента. Более того, депутат Захид Орудж (один из немногих азербайджанских депутатов, готовых общаться с прессой) заявил недавно, что законодательство, призванное охранять честь и достоинство главы государства, не работает, и потому критиков Алиева необходимо „нейтрализовывать как легитимные цели“.

Его слова обеспокоили общественных деятелей и оппозиционных политиков, посчитавших, что редкий разговорчивый депутат не просто выражает личное мнение, но демонстрирует более широкие намерения правительства. Ведь звучат они на фоне невиданных ранее арестов инакомыслящих.

Сам Орудж выдвигался в президенты трижды (в 2013-м, 2018-м и 2024-м), и в начале этого года участвовал в теледебатах, на которых наперебой с другими кандидатами хвалил Ильхама Алиева. Сам Алиев никогда за 20 лет президентства в дебатах не участвовал.

А на этих парламентских выборах, когда кандидат от провластной партии „Гражданская солидарность“ Танзиля Рустамханлы встречалась с избирателями в своем округе, из зала вывели журналистов независимого издания Meydan.TV, их оскорбляли, называя провокаторами и врагами Азербайджана.

„Скажут, что с выборами все в порядке“

Франк Швабе, депутат ПАСЕ, заявил в интервью азербайджанскому независимому изданию Meydan.TV (заблокированному на территории Азербайджана), что руководство Азербайджана подрывает авторитет Совета Европы, когда не приглашает его миссию по наблюдению за выборами. По его словам, годами Азербайджан старался приглашать на выборы только лояльных наблюдателей и докладчиков.