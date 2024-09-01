ВИДЕО | В России после атаки дронов загорелись НПЗ и две ГРЭС

Массированная атака беспилотников в ночь на воскресенье, 1 сентября, привела к пожарам на российских нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и двух государственных районных электростанциях (ГРЭС). В Московской области дроны атаковали Каширскую ГРЭС. Беспилотник также попал в одно из зданий Московского НПЗ в Капотне, в результате возник пожар, которому первоначально присвоили максимальный - пятый - номер сложности, потом его понизили до второго, что, по всей видимости, свидетельствовало о локальном характере возгорания. Для тушения привлекли вертолеты МЧС и пожарные подразделения из всех округов Москвы.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры предположительно с беспилотником, впоследствии упавшим на территорию НПЗ в Капотне. Утверждается, что дрон пытались сбить из стрелкового оружия. О пострадавших не сообщается.

В Тверской области после атаки БПЛА начался пожар на Конаковской ГРЭС, который удалось потушить.

Кроме того, три беспилотника атаковали Каширскую ГРЭС в Московской области. Глава Каширы Михаил Шувалов заявил, что „жертв и разрушений нет, пожара не последовало“, а „электроэнергия исправно подается абонентам“. Между тем очевидцы опубликовали видео, на котором виден взрыв в районе станции.

Всего минувшей ночью было сбито 158 дронов, сообщило министерство обороны РФ. Это была самая масштабная до сих пор атака беспилотников по российской территории.

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