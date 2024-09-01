Кассир в литовском торговом центре присваивала чужие деньги

„Мне не хватало денег“, – сказала в свое оправдание работавшая в Вильнюсе женщина.

Она была уволена за грубое нарушение рабочей дисциплины, поэтому Служба занятости три месяца не платила ей пособие по безработице, кроме того, ей будет нелегко найти другую работу.

Расследование по факту присвоения чужих средств полиция начала, получив заявление руководителей торгового центра – в нем было указано, что в течение 9 месяцев кассир не вводила проданные товары в систему, а только проверяла цену на товар через кассу, и брала у покупателей наличные. Кроме того, несколько раз она просто забрала из кассы наличные.

Факт мошенничества был замечен не сразу – через месяц провели инвентаризацию, выяснилось, что не хватает алкогольных напитков и сигарет. Тогда руководители проверили записи видеокамер – они сразу нашли подозрительными действия одного кассира. К тому времени женщина совсем осмелела – смело действовала по отработанной схеме.

„Во время инвентаризации мы заметили недостачу, пересмотрели видеозаписи и заметили, что одна кассирp берет деньги из кассы, а недостачу покрывает отзывом счетов“, – указали руководители магазина.

Когда руководители магазина вызвали кассира для беседы, она сразу во всем призналась. Свою вину она не отрицала и в полиции.

„Я так поступала, потому что у меня не было достаточно денег для существования – часть зарплаты за долги забирали коллекторы, мне с дочерью оставалось совсем немного денег“, – сказала женщина.

„В магазин приходили постоянные покупатели, я их узнавала, знала, что они не берут счет, – рассказала кассир. – Поэтому я не сканировала через кассу некоторые товары. Такие операции я проделывала тогда, когда видела, что покупатель будет платить наличными. Такие пустые счета я выбрасывала“.

После инвентаризации она поняла, что оказалась под подозрением.