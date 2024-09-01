Эстонские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира среди юниоров
С 27 по 31 августа в Лиме (Перу) прошел чемпионат мира по дзюдо среди юниоров до 18 лет. Эстонские спортсмены показали отличные результаты: Марек-Адриан Мясак (+90 кг) завоевал серебряную медаль, а Эмма-Мелис Актас (+70 кг) получила бронзу.
Марек-Адриан Мясак (+90 кг), лидер мирового рейтинга, начал соревнования со второго круга. Его соперником стал Шынгыс Ержанулы из Казахстана, который в этом сезоне уже завоевал медали на чемпионатах Европы и Азии. Мясак уверенно победил Ержанулы и прошел в четвертьфинал.
В четвертьфинале Марек-Адриан Мясак встретился с Жан-Паскалем Би Голли Да Костой из Франции. Мясак уже неоднократно одерживал победу над французом, и в этот раз сюрпризов не произошло. Его решающий бросок на последней минуте основного времени оказался решающим и обеспечил ему место в полуфинале.
В полуфинале Марека-Адриана Мясака ждал японский дзюдоист Киёму Мики. Уже на первой минуте боя эстонский спортсмен продемонстрировал эффектный бросок, который изначально был оценен как „вадза-ари“. Однако после просмотра видеоповтора судьи обнаружили нарушение правил со стороны японца, и Мясак был признан победителем, обеспечив себе место в финале.
В финале Марек-Адриан Мясак встретился с Рустемом Кадзаевым, выступавшим под нейтральным флагом. Эстонский дзюдоист ранее не встречался с Кадзаевым, и это было заметно в ходе поединка. Кадзаев постоянно инициировал атаки, и одна из них была оценена как „вадза-ари“. Мясаку пришлось идти на риск, но, к сожалению, одержать победу не удалось. В результате Мясак завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, что стало приятным дополнением к его титулу чемпиона Европы U18, завоеванному ранее в этом году.
Эмма-Мелис Актас (+70 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. В своем первом поединке она встретилась с Анной Кружковой из Чехии и одержала уверенную победу, получив высшую оценку „иппон“.
В четвертьфинале Эмма-Мелис Актас встретилась с Эммой Фойе-Нгимго из Франции, которая доставила ей немало проблем на чемпионате Европы U18 в июне. Если в Болгарии все решилось в дополнительного времени, то в этот раз Актас одержала победу в середине основного времени.
В полуфинале Эмма-Мелис Актас столкнулась с первым номером мирового рейтинга, Сюзанной Банашевской из Польши. Полячка уверенно контролировала ход поединка, используя свои преимущества в мобильности и скорости. Попытки Актас оказались недостаточно эффективными, и Банашевская одержала победу. Позже представительница Польши была признана чемпионкой мира.
В поединке за бронзовую медаль Эмма-Мелис Актас встретилась с бразильской дзюдоисткой Габриэлой Силва. Актас дважды получила штрафы, и третий штраф означал бы автоматическое поражение. Находясь в сложном положении, она сумела повысить темп и найти необходимые атаки, чтобы сохранить шанс на победу. В то время как атаки Силва становились всё менее эффективными, Актас смогла завоевать бронзовую медаль чемпионата мира!
Бронза Актаса и серебро Мясака - первые медали в истории Эстонии на чемпионатах мира U18. Ранее в этой возрастной группе не было завоевано ни одной медали чемпионата мира.
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