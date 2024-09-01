Эстонские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира среди юниоров

Марек-Адриан Мясак (+90 кг), лидер мирового рейтинга, начал соревнования со второго круга. Его соперником стал Шынгыс Ержанулы из Казахстана, который в этом сезоне уже завоевал медали на чемпионатах Европы и Азии. Мясак уверенно победил Ержанулы и прошел в четвертьфинал.

В четвертьфинале Марек-Адриан Мясак встретился с Жан-Паскалем Би Голли Да Костой из Франции. Мясак уже неоднократно одерживал победу над французом, и в этот раз сюрпризов не произошло. Его решающий бросок на последней минуте основного времени оказался решающим и обеспечил ему место в полуфинале.

В полуфинале Марека-Адриана Мясака ждал японский дзюдоист Киёму Мики. Уже на первой минуте боя эстонский спортсмен продемонстрировал эффектный бросок, который изначально был оценен как „вадза-ари“. Однако после просмотра видеоповтора судьи обнаружили нарушение правил со стороны японца, и Мясак был признан победителем, обеспечив себе место в финале.

В финале Марек-Адриан Мясак встретился с Рустемом Кадзаевым, выступавшим под нейтральным флагом. Эстонский дзюдоист ранее не встречался с Кадзаевым, и это было заметно в ходе поединка. Кадзаев постоянно инициировал атаки, и одна из них была оценена как „вадза-ари“. Мясаку пришлось идти на риск, но, к сожалению, одержать победу не удалось. В результате Мясак завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, что стало приятным дополнением к его титулу чемпиона Европы U18, завоеванному ранее в этом году.

Эмма-Мелис Актас (+70 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. В своем первом поединке она встретилась с Анной Кружковой из Чехии и одержала уверенную победу, получив высшую оценку „иппон“.

В четвертьфинале Эмма-Мелис Актас встретилась с Эммой Фойе-Нгимго из Франции, которая доставила ей немало проблем на чемпионате Европы U18 в июне. Если в Болгарии все решилось в дополнительного времени, то в этот раз Актас одержала победу в середине основного времени.